Yaşlılık sürecinde ruhumuz nasıl genç kalır? Yoga ile genç kalmak bir hayal mi, yoksa gerçek mi? Uyku sorunlarımızla ilgili yogadan nasıl destek alabiliriz? Yoganın iyileştirme gücünden nasıl faydalanabiliriz? Bu sorulara aradığımız cevaplar, yoga eğitmeni Merih Kenet’ten geliyor.

Hayattan keyif alarak nasıl güzel yaşlanacağımızı ve bu süreçte yogadan nasıl destek alabileceğimizi yeni kitabı "Güneşini Sev, Yoga ile Güzel Yaşa"da bir araya getiren yoga eğitmeni Merih Kenet'ten daha güzel ve sağlıklı yaş alabilmenin ipuçlarını öğrendik. Yoganın güzel yaşlanmaya yüzde 90 etkisi olduğuna inanan Kenet’e göre, yaşam enerjisinin en önemli iksiri gülmek...



Güzel yaşlanmak size göre nedir?

Bana göre anlamı; yaşam enerjisini kaybetmeden, hayattan keyif alabilmeyi sürdürebilmek. İyi hissediş halinin devam etmesi. Fizyolojik olarak kas, eklem, kemik yapımız ile cildimiz, bedenimizin genelinde oluşan değişimlere karşı koyamayacağımızın kabulüne geçip, hayatı olduğu haliyle kucaklayabilmek. Sonuçta yer çekimine karşı koyamıyoruz. Fiziksel şartları çok da zorlamamak gerek. Örneğin, kadınlarda menopoz sonrasında kemik yapısı dahi değişiyor. Yaşa bağlı olarak kalça ve diz eklemlerinde problemler başlıyor. Bunlar da hep yavaş yavaş hayat kalitesini düşürebiliyor. İşte bu noktada yoga ile hayatı yaşama halimizi zengin ve kaliteli bir şekle sokabiliyoruz.



Güzel yaşlanmak adına yoganın ne gibi desteğini görüyoruz?

Yoganın güzel yaşlanmaya yüzde 90 etkisi olduğunu öncelikle kendi deneyimimden biliyorum. Birinci olarak, kanser geçirdiğim süre boyunca kullandığım ilaçların yan etkilerini yoga sayesinde hafiflettim. Kalçalarımda bursit oluşmuştu ve o dönemi ağrısız geçirdim. İkincisi, şu yaşımda yere bastığım vakit kendimi genç yaşlarıma göre çok daha güçlü hissediyorum, sanki omurgam uzamış gibi... Diğer fiziksel egzersizlere kıyasla baktığımızda, bedende hyalüronik asit dediğimiz sıvı sadece yoga ile salgılanıyor. Eklemlerimizi, dokularımızı kayganlaştıran, nemlendiren sıvılar çoğalıyor. Bu da kemik, kas, doku yapımızın sağlıklı ve genç kalmasını sağlıyor. Oynamayan hiçbir eklemimiz kalmıyor yoga yaparken. Her yerimizi esnetip gevşetiyoruz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.