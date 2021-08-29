Diyet önerisi: Kalori sayma porsiyon kontrolü sağla!

Diyetisyen Emre Uzun'dan diyet önerileri... Bu makalemizde Uzun'un 6 farklı diyet tarifi ve 7 günlük örnek beslenme programı ile karşınızdayız. Hazırsanız başlayalım:



Diyetisyen

Emre Uzun

@diyetisyenemreuzun

Sürdürülebilir sağlıklı bir diyet için de pozitif davranış değişikliğini yaşam tarzı haline getirmelisiniz.

İnsanları birbirlerinden ayıran pek çok alışkanlık, fiziksel özellik ve genetik faktör varken sağlıklı beslenmek, sağlıklı kiloda olmak ve bu kiloyu korumak da kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Yaz ayları yaklaşırken kilo verme düşüncesi çoğumuzu diyet psikolojisine itiyor. Öncelikle diyet belirli dönemler için yapılan bir süreç olmamalı. Diyet aslında sağlıklı beslenmek adına hayatımıza yerleşmiş bir yaşam tarzı modeli olmalı. Çünkü önemli olan tartıdaki rakamdan ziyade vücudunuzun yağ, kas ve su oranıdır. Bu yüzden kalori saymayı bir köşeye bırakın. Bunun yerine porsiyon kontrolüne odaklanın.

Uzun zamanda göreceksiniz ki daha rahat ve daha başarılı olacaksınız. Öğünlerinizi sık ve az olarak tüketmek, günde 3 ana veya 2 ana öğünlü bir beslenme programına uymak sizi dengeli bir yaşama alıştırır. Ayrıca kahvaltı günün olmazsa olmaz öğünü değildir. Uyandıktan sonra saatin önemi olmadan acıktığınızı hissettiğinizde kahvaltıya yapabilirsiniz. Beslenmede çeşitliliğin önemini unutmadan yemeklerinizi hazırlamalısınız.

Tek tip beslenme metabolizma hızını yavaşlatır. Unutulmamalıdır ki yağ yakan, kısa sürede kilo verdiren mucizevi besinler yoktur, mucizeyi yaratacak olan doğru alışkanlıklar ve yaşam tarzıdır.

DİYET TARİFLER

BÖRÜLCE SALATASI

MALZEMELER

1 çay bardağı börülce

1 kornişon turşu

1 kırmızı biber

1 tam ceviz

Maydanoz, dereotu, nane

Az nar ekşisi

Limon suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, sumak



HAZIRLANIŞI

Akşamdan ıslattığınız börülceleri, üzerini geçecek kadar su ilave ederek haşlayıp süzün. Limon suyu ilave ederek suda 20 dakika tekrar haşlayıp suyunu tekrar süzün. Tüm malzemeleri ince ince kıyın ve börülceye karıştırın. Baharat ve sosları ekleyerek servis edin.

KARABUĞDAY KISIRI

MALZEMELER

3 yemek kaşığı karabuğday

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 kuru soğan

Kimyon, karabiber, kekik

Maydanoz, dereotu, nane vb.

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1/2 limonun suyu



HAZIRLANIŞI

Karabuğdayı suda yumuşayana kadar haşladıktan sonra süzüp derin bir kaba alın. Salça, baharat, zeytinyağı ve limon suyunu ekleyip iyice karıştırın ve soğuması için bekletin. Bu sırada yeşillikleri bol suyla yıkayıp kuruttuktan sonra incecik doğrayıp soğumuş karabuğdayın üzerine ekleyin. Tüm malzemelerin birbirine karışması için harmanlayın.

LORLU CEVİZLİ MANTAR DOLMASI

(4 porsiyon)

MALZEMELER

8 iri mantar

50 gr dövülmüş ceviz içi

80 gr lor peyniri

3-4 dal dereotu

50 gr ekmek içi

1 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz, pul biber



HAZIRLANIŞI

Mantarları, saplarını çıkardıktan sonra nemli bir bezle silin. Bir kapta lor peynirini dövülmüş ceviz, ince kıyılmış dereotu, ufalanmış ekmek içi, biraz pul biber, tuz ve ezilmiş sarımsakla karıştırın. Mantarları fırın kabına dizip içlerini peynirli harç ile doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından alıp ılıdıktan sonra servis edin.

KAHVALTILIK BULUT YUMURTA

MALZEMELER

1 yumurta

Tuz

Karabiber



HAZIRLANIŞI





Yumurtaların sarısı ve beyazını ayırın. Beyazın olduğu kaba yarım çay kaşığı tuz ekleyip çırpıcıyla köpürene kadar çırpın. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın kabına beyazı ortası boş kalacak şekilde kaşık kaşık koyarak daire şekli verin. Son olarak da sarılarını hazırladığınız beyaz dairenin ortalarına ekleyin. Karabiber serpip 190 derece fırında hafif kızarana kadar pişirin.

FINDIK KURABİYE

MALZEMELER

8 hurma

2 yumurta akı

1 çay bardağı Hindistan cevizi yağı

1 çay bardağı Hindistan cevizi tozu

1 çay bardağı fındık



HAZIRLANIŞI

Ufak parçalar oluşturana kadar fındıkları rondodan geçirin. Yumurta akını Hindistan cevizi yağını birlikte karıştırıp çırpın. Hurmaları sıcak suda bekletip püre haline getirin. Bütün malzemeleri karıştırıp hamur gibi yoğurun. Ufak parçalar halinde top şekline getirip 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

ŞEKERSİZ ENERJİ TOPLARI

MALZEMELER

1.5 su bardağı yulaf

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

10 badem

1 muz

1 tatlı kaşığı bal

1 gün önceden suda bekletilmiş 5-6 hurma



HAZIRLANIŞI

Muz ve hurmayı püre haline getirip bütün malzemeleri karıştırın. Ceviz büyüklüğünde toplar yapılarak şekil verin. 180 derece fırında 15 dakika pişirin.

7 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE

1. GÜN

Uyanınca

1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı eklenmiş 1 fincan kahve



Sabah

1 fincan şekersiz kiraz sapı çayı

2 yemek kaşığı lor peynirli, dereotlu, pul biberli 1 yumurtalı omlet

2 bütün ceviz

Közlenmiş bol kapya biber

1 ince dilim kızarmış tam buğday ekmeği



Ara

3 hurma

2 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi



Ara

1 su bardağı kefir



Akşam

200 gr ızgara somon

Sirkeli, 1 yemek kaşığı zeytinyağlı bol salata

2. GÜN

Uyanınca

1 yemek kaşığı organik elma sirkeli 1 su bardağı su



Sabah

1 fincan şekersiz yeşil çay

1 haşlanmış yumurta

2 parmak kalınlığında beyaz peynir

7-8 zeytin

Bol söğüş sebze ve yeşillik

1 ince dilim esmer ekmek



Ara

1 su bardağı laktozsuz süt

1 yeşil elma



Ara

15-20 çiğ badem/fındık



Akşam

1 küçük tabak ıspanak yemeği

1 kase yoğurt

3. GÜN

Uyanınca

1 tatlı kaşığı çörek otu yağı



Sabah

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 3 kuru erik, 1 ceviz, 1 yemek kaşığı chia tohumu, 1 su bardağı laktozsuz süt karışımı



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1 portakal

15-20 çiğ fındık



Ara

5 şekersiz enerji topu



Akşam

1 porsiyon lorlu cevizli mantar dolma

1 su bardağı naneli ayran

4. GÜN

Uyanınca

Geceden içine maydanoz, elma, limon atılmış 1 su bardağı ılık su



Sabah

1 fincan şekersiz beyaz çay

1 veya 2 bulut yumurta

3 ince dilim hindi füme

1/2 avokado

Bol söğüş sebze ve yeşillik



Ara

2 kivi

1 kutu sade probiyotik yoğurt



Ara

4 karabuğday patlağı

2-3 dilim peynir



Akşam

1 küçük tabak karabuğday kısırı

1 kase cacık

Havuç salatası

5. GÜN

Uyanınca

Geceden içine maydanoz, elma, limon atılmış 1 su bardağı ılık su



Sabah

4 yemek kaşığı lor peyniri

10-12 adet siyah kuru üzüm

2 bütün ceviz

Roka salatası



Ara

3 fındık kurabiye

1 fincan Türk kahvesi



Ara

15-20 yer fıstığı



Akşam

1 küçük tabak ev yapımı domates soslu kepekli makarna

1 kase yoğurt

Sirke, limon ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış bol mevsim salatası

6. GÜN

Uyanınca

Geceden çubuk tarçın ve limon atılarak bekletilmiş 1 su bardağı ılık su



Sabah

1 ithal muz

2 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi

1 su bardağı laktozsuz süt



Ara

1 kutu ton balığı ile yapılmış salata



Ara

1 çay bardağı sarı leblebi



Akşam

1 küçük tabak etli nohut

1 kase yoğurt

Sirke, limon ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile yapılmış çoban salata

7. GÜN

Uyanınca

1 su bardağı şekersiz kuru kayısı hoşafı



Sabah

1 haşlanmış yumurta

1 portakal

15-20 çiğ kaju

Bol söğüş sebze ve yeşillik



Ara

4 pirinç patlağı

2-3 dilim peynir



Ara

1 su bardağı laktozsuz süt

2 dilim ananas



Akşam

150 gr ızgara et

Börülce salatası