Ketojonik diyet, inceltirken kas kütlesini korur, kasları artırmaya da destek verir. Kilo verme, bölgesel zayıflama, selülit tedavisi konusunda hızlı, etkin ve kalıcı çözüm sunar.

1. GÜN

Kahvaltı

2 dilim tam tahıllı ekmeğe domatesli beyaz peynirli tost (yağsız)

Salatalık ve maydanoz

Ara öğün

1 bardak green detoks

8 adet çiğ badem

Öğle

3 yemek kaşığı haşlanmış kinoa

2 yemek kaşığı haşlanmış mantar

1 yemek kaşığı lor peyniri

2 yemek kaşığı mısır

Domates

Marul, roka, biber, maydanoz, salatalık

Ara öğün

1 bardak mısır püskülü çayı

3 kuru erik

Akşam

2 dilim diyet kraker

1 kase slimmer çorba

1 kase yoğurt

Ara öğün

1 kivi

2 yemek kaşığı tarçınlı yoğurt



2. GÜN

Sabah

2 dilim tam tahıllı ekmek

1 yumurta sarısı ve 2 adet yumurta beyazı ile yapılmış omlet

Salatalık

Domates

2 ceviz

Ara öğün

1/2 muz

Öğle

2 dilim diyet kraker

Izgara tavuk göğsü

Salata

Ara öğün

1 avakado

8 fındık

Akşam

1 dilim tam tahıllı ekmek

Buharda pişmiş brokoli ve Brüksel lahanası

1 kase yoğurt

Ara öğün

1 bardak melisa çayı

1 adet portakal



3.GÜN

Sabah

Yulaf ezmeli kahvaltı

Ara öğün

1 bardak green detoks

4 ceviz

Öğle

1 poşe yumurta

Salata

2 adet diyet kraker

1 yemek kaşığı lor peyniri

Ara öğün

1 bardak kefir

6 çiğ badem

Akşam

2 dilim diyet kraker

1 kase slimmer çorba

Salata

Ara öğün

1 avuç yaban mersini



4. GÜN

Sabah

Sütlü chialı kahvaltı

Ara öğün

1 bardak fesleğenli domates suyu

8 fındık

Öğle

2 dilim diyet kraker

Yeşil mercimek salatası

1 bardak ayran

Ara öğün

1 bardak green detoks

10 fındık

Akşam

1 kase slimmer çorba

Yeşil salata

Ara öğün

1 elma

1 kivi



5. GÜN

Sabah

1 bardak laktozsuz süt

1 tatlı kaşığı bal

1 çay kaşığı toz tarçın

2 ceviz içi

Ara öğün

1 bardak green detoks

1-2 grissini

Öğle

1 dilim tam buğday ekmeği

Kıymalı semizotu yemeği

Salata

1 kase yoğurt

Ara öğün

2 galeta

1 bardak ayran

Akşam

1 kase slimmer çorba

Salata

2 diyet kraker

3 yemek kaşığı yoğurt

Ara öğün

1 bardak melisa çayı

8 fındık



6. GÜN

Sabah

Yulaf ezmeli kahvaltı

Ara öğün

1 bardak fesleğenli domates suyu

Öğle

1 dilim tam tahıllı ekmek

Fırın poşetinde sebzeli mantar

Salata

1 bardak ayran

Ara öğün

1 bardak soya sütü

1 orta boy elma

Akşam

1 dilim çavdar ekmeği

Yeşil mercimek salatası

1 kase yoğurt

Ara öğün

1 bardak kiraz sapı çayı

3 kuru erik



7. GÜN

Sabah

2 dilim diyet kraker

1 yemek kaşığı lor peyniri

Domates, maydanoz

2 ceviz

Ara öğün

1 bardak green detoks

8 çiğ badem

Öğle

1 dilim çavdar ekmeği

Fırında kabak cipsleri

Salata

1 kase cacık

Ara öğün

1 bardak ballı tarçınlı süt

Akşam

1 dilim çavdar ekmeği

Izgara balık

Salata

Buharda pişmiş brokoli, havuç

Ara öğün

1 fincan mısır püskülü çayı

1 adet armut