1. GÜN
Kahvaltı
2 dilim tam tahıllı ekmeğe domatesli beyaz peynirli tost (yağsız)
Salatalık ve maydanoz
Ara öğün
1 bardak green detoks
8 adet çiğ badem
Öğle
3 yemek kaşığı haşlanmış kinoa
2 yemek kaşığı haşlanmış mantar
1 yemek kaşığı lor peyniri
2 yemek kaşığı mısır
Domates
Marul, roka, biber, maydanoz, salatalık
Ara öğün
1 bardak mısır püskülü çayı
3 kuru erik
Akşam
2 dilim diyet kraker
1 kase slimmer çorba
1 kase yoğurt
Ara öğün
1 kivi
2 yemek kaşığı tarçınlı yoğurt
2. GÜN
Sabah
2 dilim tam tahıllı ekmek
1 yumurta sarısı ve 2 adet yumurta beyazı ile yapılmış omlet
Salatalık
Domates
2 ceviz
Ara öğün
1/2 muz
Öğle
2 dilim diyet kraker
Izgara tavuk göğsü
Salata
Ara öğün
1 avakado
8 fındık
Akşam
1 dilim tam tahıllı ekmek
Buharda pişmiş brokoli ve Brüksel lahanası
1 kase yoğurt
Ara öğün
1 bardak melisa çayı
1 adet portakal
3.GÜN
Sabah
Yulaf ezmeli kahvaltı
Ara öğün
1 bardak green detoks
4 ceviz
Öğle
1 poşe yumurta
Salata
2 adet diyet kraker
1 yemek kaşığı lor peyniri
Ara öğün
1 bardak kefir
6 çiğ badem
Akşam
2 dilim diyet kraker
1 kase slimmer çorba
Salata
Ara öğün
1 avuç yaban mersini
4. GÜN
Sabah
Sütlü chialı kahvaltı
Ara öğün
1 bardak fesleğenli domates suyu
8 fındık
Öğle
2 dilim diyet kraker
Yeşil mercimek salatası
1 bardak ayran
Ara öğün
1 bardak green detoks
10 fındık
Akşam
1 kase slimmer çorba
Yeşil salata
Ara öğün
1 elma
1 kivi
5. GÜN
Sabah
1 bardak laktozsuz süt
1 tatlı kaşığı bal
1 çay kaşığı toz tarçın
2 ceviz içi
Ara öğün
1 bardak green detoks
1-2 grissini
Öğle
1 dilim tam buğday ekmeği
Kıymalı semizotu yemeği
Salata
1 kase yoğurt
Ara öğün
2 galeta
1 bardak ayran
Akşam
1 kase slimmer çorba
Salata
2 diyet kraker
3 yemek kaşığı yoğurt
Ara öğün
1 bardak melisa çayı
8 fındık
6. GÜN
Sabah
Yulaf ezmeli kahvaltı
Ara öğün
1 bardak fesleğenli domates suyu
Öğle
1 dilim tam tahıllı ekmek
Fırın poşetinde sebzeli mantar
Salata
1 bardak ayran
Ara öğün
1 bardak soya sütü
1 orta boy elma
Akşam
1 dilim çavdar ekmeği
Yeşil mercimek salatası
1 kase yoğurt
Ara öğün
1 bardak kiraz sapı çayı
3 kuru erik
7. GÜN
Sabah
2 dilim diyet kraker
1 yemek kaşığı lor peyniri
Domates, maydanoz
2 ceviz
Ara öğün
1 bardak green detoks
8 çiğ badem
Öğle
1 dilim çavdar ekmeği
Fırında kabak cipsleri
Salata
1 kase cacık
Ara öğün
1 bardak ballı tarçınlı süt
Akşam
1 dilim çavdar ekmeği
Izgara balık
Salata
Buharda pişmiş brokoli, havuç
Ara öğün
1 fincan mısır püskülü çayı
1 adet armut