Saçınızı tarayacağınız vakti zor bulduğunuz günlerde ‘Meditasyona nasıl vakit ayıralım?’ dediğinizi duyar gibiyiz. Bilmelisiniz ki, bunun için illa parklara, bahçelere, sahillere ihtiyaç yok. Meditasyon zamanla hayatınızı düzene sokacak.

Stresle başa çıkmamıza, beden sağlığımızı güçlendirmemize, kronik ağrılarımızı geçirmemize, daha iyi uyumamıza, daha mutlu hissetmemize, daha huzurlu olmamıza ve anda olmamıza yardımcı olan muhteşem bir araç meditasyon. Daha derin bir düzlemde meditasyon, bilinmeyene açılan bir kapı olarak tanımlanabilir. Eğer daha önce hiç meditasyon yapmayı denemediyseniz, bunun garip bir yöntem olduğunu düşünebilirsiniz. Gerçek şu ki, herkes meditasyon yapabilir. Hatta belki bunu daha önce hiç fark etmeden yapmış bile olabilirsiniz! En basit açıklamasıyla meditasyon, bir objeye odaklanmak ve onun farkında olmak durumudur. Bu genellikle bir sözcük ya da sözcük öbeği, bir görüntü ya da nefes alışverişidir. Meditasyon, yaptığınız her şeyi bir dakikalığına kenara bırakıp tamamen, o andaki, kendinize odaklanma durumudur. Meditasyonu her yerde yapabilirsiniz. Tabii ki bulduğunuz yer sessiz bir yer olursa işiniz daha kolaylaşır.



Meditasyona nasıl başlanması gerektiğine dair işte size basit birkaç tüyo:

• İster sandalyede oturun isterse yerde bağdaş kurun, başınızın ve omuriliğinizin dik durduğundan emin olun. Eğer çökerseniz zihniniz de kayıp gider. Bedeniniz dengedeyse zihniniz de dengede olur.

• Gözlerinizi açık tutmaya çalışın. Açık gözler, anda daha çok kalmanızı sağlar. Gözlerinizi hafifçe indirin ve belli bir noktaya bakın. Gözlerinizi kapattığınızda, düşüncelere ve hayallere daha çok dalarsınız. Fakat kendinizi gözleriniz kapalıyken daha iyi konsantre oluyorsanız o zaman açık kalması için kendinizi zorlamayın.

• Nefese dikkati vermek, kendinizi sabitlemenin en iyi yoludur. Nefes alış verişinize dikkat edin. Nefesinizi kontrol etmeden doğal akışına bırakın.

• Eğer meditasyona girmekte zorluk yaşıyorsanız en eski yollardan biri olan nefes saymayı deneyin.

• Güçlü duygularla boğuşurken meditasyon yapmak çok zordur. Çünkü bazı duygular zihnin kurduğu hikayeleri beslemeye eğilim gösterir. Özellikle öfke, utanç ve korku zihinlerimizde sürekli tekrarlayan hikayeler yaratır. Öfke ve utanç, bizi sürekli geçmişe, geçmişteki olaylara döndürür. Korku ise geleceğe dair bizi endişelendirir. Meditasyonda güçlü duygularla başa çıkmanın bir yolu da duyguya eşlik eden fiziksel hislere yoğunlaşmak. Mesela, göğüs çevresinde sıkı bir korku bandı veya karında kızgın bir öfke çemberi olabilir. Meditasyon yaparken bu bölgelere yoğunlaşabilirsiniz.

• Meditasyon için en iyi yöntem sessizlik. Ama dilerseniz meditasyon müziklerinden de faydalanabilirsiniz.

• Meditasyon yapma sürenizi başlangıçta 10 dakika ile sınırlandırın. Ardından yavaş yavaş artırın. En fazla 25 dakika yapın.

• Meditasyon yapacağınız atmosferi mumlar, sevdiğiniz eşyalar, tütsülerle süslemek onu daha etkili kılacaktır.

• Her şeyden önemlisi meditasyondan keyif almaktır. Kendinize karşı sabırlı ve sevecen olun. Meditasyon sürelerinizi her gün biraz daha artırmaya çalışın.