Metabolizmanızı kış uykusundan uyandırma vakti geldi! Metabolizmanızı hızlandırıp, yaza sağlıklı, formda ve fit girmek ister misiniz?

Uzman Diyetisyen: Burcu İnce



Kefir: Amerika ve İtalya’da yapılan araştırmalar sonucunda, kalsiyum miktarı kiloları da etkiliyor. Süt ürünleri, vücut için çok önemli mineralleri içeriyor. Örneğin yarım litre kefir, protein ve lesitin içeriyor ve günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 75’ini karşılıyor.



Sivri acı biber: Acı biberin çok az bir miktarı bile hemen alnımızda terlemeye sebep oluyor. Bunun nedeni biberdeki doğal acı maddesi kapsaisin. Aynı spor yaparken olduğu gibi, bu madde de kısa süreli olarak vücut ısısını yaklaşık yüzde 25 oranında yükseltiyor. Sonuç olarak kalori ihtiyacı da geçici bir süre için artıyor.



Yeşil çay: Yeşil çayın bilinen etkileri kolesterol düşürmesi, kanser ve kalp krizinden korumasıdır. Yapılan araştırmalar, yeşil çayın aynı zamanda yağın vücutta ve karaciğerde depolanmasını önlediğini de ortaya koydu. Ayrıca vücuttaki enerji tüketimini de artırıyor.



Zencefil: Zencefilin köklerindeki maddeler, tıpkı kırmızıbiberdeki gibi, dolaşım ve sindirim sistemini uyarıyor. Yemeklerde baharat olarak kullanılan veya çay olarak tüketilen zencefil aynı zamanda mide ve bağırsaklardaki gazı da yok ediyor.



Limon: C vitamini açısından zengin olan limon, bağışıklık sistemine bol enerji sağlıyor. Böylece kaslar daha fazla yağ yakıyor.



Soğan: Soğanın içinde yer alan kükürt bileşimi alicin kan dolaşımını uyarıyor, sindirimi harekete geçiriyor, vücuttaki fazla suyun atılmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra metabolizmayı hızlandırarak, yağ yakılmasını arttırıyor. Sarımsak ve yeşil soğan da aynı etkiye sahip.



Tarçın: Tarçın, insülinin etkisini iyileştirdiğinden, daha az insüline ihtiyaç oluyor. Bu sayede yüksek insülin değerinin oluşturduğu komplikasyonlardan kaçınmak mümkün olabiliyor. Yemekleri bu baharatla tatlandırmakta fayda var.



Somon: Zayıflatan besinlerin başında yer alıyor çünkü yağ açısından fakir, protein açısından zengin bir besin. Ayrıca yüksek iyot içeriğiyle vücut metabolizmasının düzenlenmesinde önemli rol oynayan tiroit hormonunun salgılanmasında da görevli.



Metabolizmayı hızlandırmak için;

• Güne mutlaka iyi bir kahvaltıyla başlayın. Sabahları bir şey yemiyorsanız metabolizmanız daha yavaş çalışır.



• Gün içinde 8-10 bardak su için. Vücudun susuz kalması metabolizmayı yavaşlatır.



• Çay, kahve, yeşil çay içmek metabolizmanın hızlanmasını sağlar.



• Bol bol acı biber ve hardal tohumu tüketin. Bu sayede vücudunuz bol miktarda kalori yakacaktır. Günde birer çay kaşığı hardal tohumu ve acı yemek metabolizmanızın yüzde 25 oranında daha hızlı çalışmasını sağlar.



• Hindi, nohut, somon balığı, dana eti, ton balığı, pirinç, tavuk, mercimek, tahıllı gıdalar, bamya ve ıspanak B vitamini içerir. Metabolizmayı hızlandıran bu gıdalardan bol bol tüketmelisiniz.



• Yemeklerinize baharat eklemeyi ihmal etmeyin. Baharatlar metabolizmanızı yaklaşık yüzde 20 hızlandırır.



• Haftada 4 veya 5 gün egzersiz yaparak metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Koşma, hızlı yürüme, yüzme, bisiklete binme gibi aktiviteler kalori yakmanıza yardımcı olur ve siz egzersiz yaparken metabolizmanız hızlanır. Egzersizden sonra da belirli bir süre metabolizmanız hızlı çalışır.



• Haftada 2-3 kez yapılan ağırlık kaldırma ya da diğer çekme, kıvırma gibi güçlendirici egzersizler, metabolizmanızı hızlandırır.



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