Masum olduğunu düşündüğünüz küçük kaçamaklar size kilo olarak geri dönebilir. İşte yemek seçimlerinize göre yapmanız gereken aktiviteler...

“Su içsem yarıyor”, “Hiçbir şey yemiyorum yine de kilo veremiyorum”, “Küçücük bir parça yedim” gibi bahaneler artık tarih oluyor çünkü yediğiniz her şey için yapabileceğiniz bir egzersiz var. Koşarak, köpeğinizi gezdirerek, bahçe ile uğraşarak yüzerek hatta temizlik yaparak aldığınız kilolara anında engel olabilirsiniz. Herkesin yaptığı en büyük hatalardan biri de yediği küçük şeylerin kalorisinin de küçük olduğunu düşünmek. “Küçük bir hamburgerde kaç kalori var ki” diye başlayan kaçamaklar ileride size kilo ve yağ olarak geri dönebilir. Peki, ne yapmalısınız? Aslında basit: Yediğiniz yiyeceğe göre enerji harcamalısınız. Diyetisyen Emre Uzun, yediğiniz şeylere göre yapabileceğiniz aktiviteleri şöyle anlatıyor;

O kaloriler masum değil!

Tüm karşı koymalarınıza rağmen sonunda mağlup düştünüz ve küçük bir hamburgerin cezbedici ağına takıldınız. Aldığınız kalori miktarını merak ediyor musunuz? Tam 280 kalori! Peki ne olacak? Yedikleriniz için pişmanlık duygunuz geçtiyse bu durumdan kurtulmak için tam 1 saat 11 dakika bahçeyle uğraşabilir ya da ev işi yapabilirsiniz. Patates sevenlerdenseniz ve “sade kumpirde ne kadar kalori olacak ki?” diyorsanız 350 kalori almışsınız demektir. Fakat, üzülmeyin. 60 dakika boyunca yüzerek hem aldığınız kaloriden hem de vicdan azabınızdan kurtulabilirsiniz.

Beyaz et özellikle diyet yaparken en çok tercih edilenlerden olsa da soslu tavuk için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Özellikle kızartılmış tavuk kanatlarının kalorisi 700’e kadar çıkabiliyor. Eğer öğününüzde soslu tavuk tükettiyseniz, 3 saat 41 dakika boyunca köpeğinizi gezdirmeniz gerek! Peki, ya şarap keyfinize eşlik eden pizza? Böyle bir dost muhabbetine siz de “hayır” diyemiyorsanız; bir kadeh beyaz şaraptan 160 kalori, orta boy bir pizzadan ise yaklaşık 970 kalori aldınız demektir. Bu yediklerinizden kurtulmak için 2 saat 49 dakika yüzmeniz ve 42 dakika bahçe işleriyle uğraşmanız gerekebilir.

Haydi koşuya

Sadece spor yaparak kilo vermek isterseniz koşmak en iyi egzersizlerden biri. Yediğiniz yiyeceğe göre koşunuzu planlayabilirsiniz.

- Küçük boy patates kızartması: 5.97 kilometre

- Bir kutu kola: 1.87 kilometre

- Bir dürüm: 11.99 kilometre

- Küçük boy hamburger: 4.05 kilometre koşmalısınız.

Özellikle alkollü içeceklerin kalori miktarının yüksek olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu sebeple bir şişe bira içtiğinizde 2.88 kilometre, çikolata yediğinizde ise 3.54 kilometre koşmalısınız. Masum içeceklerden biri olan kahveyi içtiğinde ise 0.42 kilometre koşmanız yeterli olacaktır.

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