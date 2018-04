Hatalı yeme alışkanlıkları obeziteye giden yolda en büyük adımı oluşturuyor. Bu yanlışları düzeltmek ise sanıldığı kadar zor değil...

Sağlığı tehdit eden en önemli sorunların başında gelen obezite ile mücadelede hatalı yemek alışkanlıkları geliyor. Uzmanlara göre 8 adımda bu yanlışlıkları düzeltmek mümkün: Göz önünde yiyecek bulundurmamak, mutfakta fazla zaman harcamamak, serviste küçük boy kepçe kullanmak bunlardan sadece birkaçı… Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Köse, obezitenin önlenebilen kronik bir hastalık olduğunu belirterek “Dünya Sağlık Örgütü’ne göre obezite ve şişmanlık, sağlık için risk oluşturan anormal veya aşırı yağ depolanmasıdır. Obeziteyi belirlemek için Dünya Sağlık Örgütü'nün obezite sınıflaması kullanılır ve genellikle Beden Kütle İndeksi (BKİ) esas alınır. BKİ, vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m) karesine (BKİ=kg/m2 ) bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. BKİ değeri yetişkinlerde 18,5 ile 24,9 değerleri arasında olmalıdır. BKİ boy uzunluğuna göre vücut ağırlığını değerlendiren bir gösterge olup, vücutta yağ dağılımı hakkında bilgi vermez. Bu yüzden yapılan son çalışmalarda bel çevresi daha çok önem kazanmıştır” diyor.

Obezite çocukluk çağında önlenmeli

Çocuklukta başlayan obezitenin yağ hücre sayısının artışı ile gerçekleştiğini belirten Köse, şunları söylüyor:

“Bu durum engellenmez ise yağ hücresi sayısı artar bu da yetişkinlikteki obezite riskini arttırır. Yetişkinlikte sonradan görülen obezite yağ hücrelerinin hacminin, normal ağırlıktaki insanlara oranla daha büyük olması anlamına gelir. Burada yağ hücrelerinin boyutu büyür, sayısı değişmez. Bu yüzden obezite çocukluk çağında önlenmesi gereken kronik bir hastalıktır. Okul çağı, 6-11 yaş grubundaki çocukları kapsar. Büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu, yaşam boyu sürebilecek davranışların büyük ölçüde kazanıldığı bir dönemdir. Vücut ağırlığındaki artış yaklaşık 20 yaşına kadar devam eder. Boy uzunluğunda artış ise kızlarda 17 yaştan sonra genellikle durur, erkeklerde yavaş da olsa devam eder. Bu büyüme süreci önemli miktarda enerji ve yeni dokuların yapımı için daha fazla miktarda protein, vitamin ve mineralleri gerektirir. Tüm enerji ve besin ögelerinin yeterli ve dengeli karşılanabilmesi için 6-11 yaş grubu çocukların tüketmeleri gereken besinlerin kaliteli ve yeterli miktarlarda olması önemlidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise besinlerin içeriğidir. Ayakta hazır beslenme yeterli enerjiyi sağlarken kalitesizliği ile obeziteye sebep olmaktadır.”

Sağlıklı beslenme için 5 öğün

Yeterli ve dengeli beslenme demek; büyüme, gelişme, sağlıklı ve verimli olarak uzun süre yaşamak için gerekli olan besin ögelerinin her birini yeterli miktarda almak demek. Hem çocuklukta hem de yetişkinlikte uygulanacak beslenme programının, günlük en az 5 öğünlük düzenli ve sık aralıklarla uygulanması gerekiyor.

Ana öğünlerde dört besin grubuna dikkat!

Ana öğünlerde 4 besin grubundan da tüketilmesi gerekiyor. Et, süt, tahıl ve meyve-sebze gruplarından her öğünde az miktarda tüketim yapılması gerekiyor. Örneğin; kahvaltıda et grubundan yumurta, süt grubundan peynir, tahıl grubundan tam tahıllı ekmek ve meyve-sebze grubundan domates ile yeşillik olabilir. Her öğünde sebze tüketilmeli. Meyveler ise ara öğünde tüketilebilir.

Her gün düzenli yürüyüş

Obezite ile mücadelede fiziksel aktivitenin de önemli olduğunu belirten Gizem Köse, “Yapılan çalışmalara baktığımızda her gün düzenli egzersiz / yürüyüş yapılması obezite riskini azaltmaktadır. Günde 30-60 dakika yürüyüş yeterlidir. Önemli olan yapacağınız aktivitenin düzenli olarak haftanın 4 günü uygulanmasıdır. Günlük fiziksel aktivitenizi arttırmanız vücut sağlığınız için olumlu geri dönüş sağlayacaktır.

Bu önerilere kulak verin

Obeziteyi önlemek için yemek alışkanlıkları da önemli. İşte hatalı yeme alışkanlıklarının terk edilmesi için 8 sağlıklı öneri:

- Göz önünde yiyecek bulundurmamak,

- Mutfakta fazla zaman harcamamak, en kısa surede işi bitirip uzaklaşmak,

- Yüksek enerjili ve yenilmemesi gereken besinleri evde bulundurmamak,

- Serviste küçük boy kepçe kullanmak,

- Yemek biter bitmez sofradan kalkmak,

- Servis yaptıktan sonra servis kabını sofradan kaldırmak,

- Lokmalar arasında çatal ve kaşığı elden bırakmak,

- Mümkün olduğunca iyi çiğneyerek yavaş yemek.