''Sağlıklı beslenmeyi öğrenerek diyet yapalım''

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan sağlıklı beslenerek yapılan diyetin hedefe daha kolay ulaştırdığına dikkat çekiyor

Yaz yaklaştıkça kilo verme isteği bir zorunluluk haline gelir. Her sene çeşit çeşit diyetler uygular, çaba harcarız... Bu sene kilo verirken sistem odaklı düşünelim. Sağlıklı beslenmeyi temelinden öğrenerek diyet yapalım. Böylece hem kolay kilo verelim hem de bir daha kilo almayalım. Bunun için bakış açımızı genişletelim.



Bu besinler sofranızda mutlaka olsun!

Sofranızda bu besinler mutlaka olsun ki, hem kilo verin hem de verdiğiniz kiloları kolay kolay almayın:

• Ekmek

• Zeytinyağı ilave edilmiş salata

• Yoğurt. Mümkünse evde mayalanmış ev yoğurdu ya da tam yağlı kaymaksız yoğurt

• Et, balık ya da tavuktan herhangi biri

• Taze mevsim meyvesi, elma, armut, portakal, muz. Yeni çıkan yeşil erik ve çağlayı da ihmaletmeyin.



Beslenme şekliniz size özel olsun

Beslenme şekliniz kendinize özel olmalı. Meyveyi istediğiniz zaman yemelisiniz, tabii ölçülü olmak şartıyla. Taze mevsim meyveleri tercih etmeye çalışın ve tok karnına tüketin. Yapılan bilimsel araştırmalarda yeşil çayın metabolizmayı hızlandırdığı, enerji ihtiyacını artırdığı saptanmış ancak bu etki çok küçük boyutta. Diyet yaparken kilo vermenizi kayda değer bir ölçüde hızlandırdığı söylenemez. Bitki çaylarına bel bağlamamak şartıyla günde 1-2 fincan yeşil çay içebilirsiniz, içine taze limon sıkılmış olursa daha faydalı.



Acı kırmızıbiber ve tarçın

Bilimsel olarak metabolizmanızı hızlandıran tek baharat, acı kırmızıbiberdir. Mide probleminiz yoksa yemeklerde kırmızıbiber kullanmak, sağlıklı ve yeterli hazırlanmış bir zayıflama diyet programında kilo vermenize yardımcı olur. Ayrıca tarçının da, kan şekerinin düşme hızını yavaşlattığı için zayıflama diyetlerinde tatlı ihtiyacı oluşumunu engellediği biliniyor.

