Metabolizmanıza uygun 7 günlük sağlıklı yaşam diyet programı

1. GÜN

Kahvaltı

Lor peynirli omlet

Çiğ mevsim sebzeleri

Öğle

1 kase brokoli çorbası

100 gr yağsız dana eti ile yapılmış biberli-mantarlı et sote

1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limon soslu havuç-turp salata

Ara öğün

1 küçük boy muz üzerine 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

Yeşil çay

Ara öğün

4 yemek kaşığı ev yoğurdu

4 yemek kaşığı ayıklanmış nar

Akşam

6 yemek kaşığı zeytinyağlı kereviz

2 dilim ekşi mayalı ekmek

4 yemek kaşığı ev yoğurdu



2. GÜN

Kahvaltı

1-2 dilim ekşi mayalı ekmek

1 dilim dil peyniri

8 adet tuzsuz yeşil zeytin

2 közlenmiş biber

Yeşil çay

Öğle

6 yemek kaşığı yeşil mercimek yemeği

3 kaşık bulgur pilavı

4 yemek kaşığı yoğurt

Ev yapımı turşu

Ara öğün

1 dilim tarçınlı ananas

10 çiğ badem

Ara öğün

1 su bardağı kefir

Akşam

150 gr fırında hamsi buğulama

1 dilim ekşi mayalı ekmek

1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limon sos ile pancarlı roka salatası



3. GÜN

Kahvaltı

1/2 tahıllı simit

1 dilim yarım yağlı beyaz peynir

1 adet haşlanmış yumurta

Çiğ mevsim sebzeleri

Öğle

1 kase tarhana çorba

2 zeytinyağlı enginar

4 yemek kaşığı yoğurt

Ara öğün

4 yemek kaşığı ev yoğurdu

1 yeşil elma

Ara öğün

2 ceviz

Yeşil çay

Akşam

Fırında karnıyarık

4 yemek kaşığı karabuğday pilavı

1 kase bol naneli pul biberli cacık







4. GÜN

Kahvaltı

Keten tohumlu krep

2 ince dilim beyaz peynir

Bol roka, dereotu, maydanoz

Öğle

Avokadolu maş fasulyesi salatası

Ara öğün

4 yemek kaşığı ev yoğurdu

1 kivi

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 çay kaşığı tarçın ile müsli

Ara öğün

1 orta boy portakal

Akşam

1 kase mercimek çorbası

8 yemek kaşığı yumurtalı pazı sote

4 yemek kaşığı ev yoğurdu



5. GÜN

Kahvaltı

1 ince dilim kızarmış ekşi mayalı ekmek

1/2 avokado

Limon

Karabiber

2 yemek kaşığı labne peyniri

1 haşlanmış yumurta

Yeşil çay

Öğle

2 kase fit çorba

Ara öğün

Chia puding

Akşam

200 gr fırında biberiyeli somon

1 tatlı kaşığı zeytinyağı, limon, balzemik sirke soslu yeşil salata



6. GÜN

Kahvaltı

4 ince dilim pastırma ile 1 yumurtalı sahanda pastırma

Bol limonlu yeşillikler (roka, dereotu, maydanoz, tere gibi)

1-2 dilim ekşi mayalı ekmek

Öğle

6 yemek kaşığı etli nohut yemeği

1 dilim ekşi mayalı ekmek

4 yemek kaşığı ev yoğurdu

Ara öğün

2 hurma topu

1 bardak sütlü kahve

Akşam

1 kase domates çorbası

6 yemek kaşığı taze fasulye

4 yemek kaşığı ev yoğurdu



7. GÜN

Kahvaltı

1 su bardağı light süt

1 dilim ananas

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 çay kaşığı tarçın ile müsli

Öğle

4 yemek kaşığı lor peyniri ile yapılmış salata

1 dilim ekşi mayalı ekmek

Ara öğün

1 çay bardağı kadar tuzsuz yer fıstığı

Yeşil çay

Ara öğün

1 orta boy elma

Akşam

150 gr ızgara bonfile

1 dilim ekşi mayalı ekmek

Haşlanmış brokoli, kabak, havuç

1 büyük bardak ayran