1. GÜN
Kahvaltı
Lor peynirli omlet
Çiğ mevsim sebzeleri
Öğle
1 kase brokoli çorbası
100 gr yağsız dana eti ile yapılmış biberli-mantarlı et sote
1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limon soslu havuç-turp salata
Ara öğün
1 küçük boy muz üzerine 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi
Yeşil çay
Ara öğün
4 yemek kaşığı ev yoğurdu
4 yemek kaşığı ayıklanmış nar
Akşam
6 yemek kaşığı zeytinyağlı kereviz
2 dilim ekşi mayalı ekmek
4 yemek kaşığı ev yoğurdu
2. GÜN
Kahvaltı
1-2 dilim ekşi mayalı ekmek
1 dilim dil peyniri
8 adet tuzsuz yeşil zeytin
2 közlenmiş biber
Yeşil çay
Öğle
6 yemek kaşığı yeşil mercimek yemeği
3 kaşık bulgur pilavı
4 yemek kaşığı yoğurt
Ev yapımı turşu
Ara öğün
1 dilim tarçınlı ananas
10 çiğ badem
Ara öğün
1 su bardağı kefir
Akşam
150 gr fırında hamsi buğulama
1 dilim ekşi mayalı ekmek
1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limon sos ile pancarlı roka salatası
3. GÜN
Kahvaltı
1/2 tahıllı simit
1 dilim yarım yağlı beyaz peynir
1 adet haşlanmış yumurta
Çiğ mevsim sebzeleri
Öğle
1 kase tarhana çorba
2 zeytinyağlı enginar
4 yemek kaşığı yoğurt
Ara öğün
4 yemek kaşığı ev yoğurdu
1 yeşil elma
Ara öğün
2 ceviz
Yeşil çay
Akşam
Fırında karnıyarık
4 yemek kaşığı karabuğday pilavı
1 kase bol naneli pul biberli cacık
4. GÜN
Kahvaltı
Keten tohumlu krep
2 ince dilim beyaz peynir
Bol roka, dereotu, maydanoz
Öğle
Avokadolu maş fasulyesi salatası
Ara öğün
4 yemek kaşığı ev yoğurdu
1 kivi
4 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 çay kaşığı tarçın ile müsli
Ara öğün
1 orta boy portakal
Akşam
1 kase mercimek çorbası
8 yemek kaşığı yumurtalı pazı sote
4 yemek kaşığı ev yoğurdu
5. GÜN
Kahvaltı
1 ince dilim kızarmış ekşi mayalı ekmek
1/2 avokado
Limon
Karabiber
2 yemek kaşığı labne peyniri
1 haşlanmış yumurta
Yeşil çay
Öğle
2 kase fit çorba
Ara öğün
Chia puding
Akşam
200 gr fırında biberiyeli somon
1 tatlı kaşığı zeytinyağı, limon, balzemik sirke soslu yeşil salata
6. GÜN
Kahvaltı
4 ince dilim pastırma ile 1 yumurtalı sahanda pastırma
Bol limonlu yeşillikler (roka, dereotu, maydanoz, tere gibi)
1-2 dilim ekşi mayalı ekmek
Öğle
6 yemek kaşığı etli nohut yemeği
1 dilim ekşi mayalı ekmek
4 yemek kaşığı ev yoğurdu
Ara öğün
2 hurma topu
1 bardak sütlü kahve
Akşam
1 kase domates çorbası
6 yemek kaşığı taze fasulye
4 yemek kaşığı ev yoğurdu
7. GÜN
Kahvaltı
1 su bardağı light süt
1 dilim ananas
4 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 çay kaşığı tarçın ile müsli
Öğle
4 yemek kaşığı lor peyniri ile yapılmış salata
1 dilim ekşi mayalı ekmek
Ara öğün
1 çay bardağı kadar tuzsuz yer fıstığı
Yeşil çay
Ara öğün
1 orta boy elma
Akşam
150 gr ızgara bonfile
1 dilim ekşi mayalı ekmek
Haşlanmış brokoli, kabak, havuç
1 büyük bardak ayran