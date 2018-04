Beslenmek sadece karın doyurmak olamadığı gibi, zayıflamak da aç kalmak olamamalı. Zayıflamada sağlıklı zayıflama esas alınmalı. Az ve sık yemek, yeterli ve dengeli beslenmenin temel prensibi olan yiyecek gruplarından her gün yaşa, boya, kiloya, yapılan aktiviteye göre hesaplanan miktarlarda tüketmek gerekir. Diyetler kişiye özeldir.

Doktor kontrolleri yapılmadan gerekli tahliller yapılmadan, varsa eksik vitamin mineral takviyesi alınmadan diyet yapılmamalı. Örneğin kansızlık varsa, D vitamini eksikse, B12 düşükse takviyesi doktor tarafından önerilir. Diyetler tahlil sonuçlarına göre hazırlanmalı. Günde 8 bardak su, 3-4 fincan yeşil çay içmeden olmaz. Süt, yoğurt grubu yarım yağlı olarak tüketilmeli, probiyotiklere (kefir gibi) mutlaka yer verilmeli. Bu şekilde bağırsak mikrobiyotamız çeşitlenir ve bizi birçok hastalığa karşı korur. Günde 1 tatlı kaşığı toz tarçın süte veya yoğurda eklenerek mutlaka kullanılmalı. Et, balık, yumurta, kuru baklagiller grubundan yumurta iyi kaliteli protein olduğundan hiç değilse haftada 3 gün yenilmeli. Balık omega 3 açısından zengin olduğundan hiç ihmal edilmemeli. Kuru baklagiller posa açısından zengindir, bağırsakların düzenli çalışması için mutlaka yenilmeli. Hindi eti kullanımı çok yaygın olmasa da vücut yağ yüzdesini düşüren iyi bir et grubu yiyeceği. Ekmek tam buğday olmalı, mümkünse chia tohumu içermeli. Bulgur, yulaf ezmesi, çorba bu grup içinde ekmek alternatifi olarak kullanılabilir. Sebze ve meyveler fonksiyonel besinler, antioksidan özellikleri nedeniyle hastalıklardan koruyucu etkileri var. Kurutulmuş meyveler tatlı ihtiyacını gidermeye yardımcı olur. Yağsız diyet olmaz. Yağda eriyen vitaminlerin vücutta kullanılması için her gün çok az miktarda da olsa sızma zeytinyağı, ayçiçeği, mısır özü gibi yağlar kullanılmalı. Ceviz, badem, fındık önerilen miktarlarda diyetlerde yer almalı. Haftada 3 gün 40-50 dakika yürüyüş yapılmalı. Diyet belli bir süre yapılıp bitecek bir yeme şekli değildir, sağlıklı beslenme yaşam boyu alışkanlık oluşturmalıdır.







1. Hafta

Uyanınca

• 3 günkurusu

• 2 ceviz



Sabah

• Yeşil çay

• 1 yumurta

• 30 gr keçi peyniri

• 3 zeytin

• Yeşillik

• 1 dilim tam buğday ekmeği



Ara

• 1 porsiyon meyve

• 1 çay bardağı yoğurt



Öğle

• 120 gr et/balık/tavuk/hindi eti veya 4 köfte

• Salata

• 1 dilim ekmek veya 1 kase çorba



Ara

• 1 su bardağı yoğurt

• 1.5 yemek kaşığı yulaf ezmesi



Akşam

• 8 kaşık etsiz sebze yemeği

• Salata

• 1 çay bardağı yoğurt

• 1 dilim ekmek



Ara

• 1 porsiyon meyve

• 5-6 fındık







2. Hafta

Sabah

• 1 su bardağı yarım yağlı süt

• 2 kaşık müsli

• 1.5 kaşık yulaf ezmesi



Ara

• 2 hurma

• 5-6 çiğ badem



Öğle

• 60 gr hindi füme veya 60 gr ton balığı

• Yeşil salata

• 2 ceviz

• 1 dilim tam buğday ekmeği



Ara

• 1 haşlanmış yumurta

• Yeşil salata



Akşam

• 60 gr et/balık/tavuk veya 8 kaşık kuru baklagil

• Sebzeli yeşil salata

• 1 çay bardağı yoğurt



Ara

• 1 porsiyon meyve

• 1 çay bardağı yoğurt veya kefir





3. Hafta

Uyanınca

• 1 çay kaşığı keten tohumu ve çörek otu karışımı

• 1 tatlı kaşığı bal



Sabah

• Yeşil çay

• Keçi peynirli tam buğday unlu tost

• Yeşillik



Ara

• 1 çay bardağı yoğurt



Öğle

• 1 kaşık kıyma, 1 yumurtalı ve peynirli salata

• 1 çay bardağı yoğurt

• 1 dilim ekmek

• 4 kaşık bulgur pilavı



Ara

• Yeşil çay

• Yarım paket diyet bisküvi

• 1 su bardağı kefir



Akşam

• 120 gr et/balık/tavuk veya 4 köfte

• Salata



Ara

• 2 porsiyon meyve

• 2 ceviz