Sağlıksız diyetlerden uzak durun

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Kaliteli Yaşam Danışmanı Dr. Haluk Saçaklı'dan 'Mutlu Ol' diyeti...

1. Bugünlerde basında sıkça duyduğunuz, “Eti sınırsızca yiyebilirsiniz, ekmeği, pilavı, makarnayı hatta meyveyi yaşantınızdan tamamen çıkarın” gibi düşüncelerin sağlık açısından getireceği riskleri aklınızdan asla çıkarmayın.

2. Yüksek proteinlerle beslenme kemik erimesine neden olur. Çünkü aşırı protein, kemiklerden kalsiyum çekilmesine neden olur.

3. Yüksek proteinli diyetler, karaciğer ve böbrek gibi organların aşırı çalışmasına ve yorulmasına neden olur.

4. Vücut enerji kaynağı olarak karbonhidratları bulamadığında, vücut proteinlerini yani kaslarını parçalar. Kilo verirsiniz ama verilmesi gereken yağsız vücut kitlesinden olan bu kayıplar sağlığınızı bozar ve verdiğiniz kilolar anında geri döner. Hem de yağ yüzdeniz daha fazla artarak.

5. Karbonhidratları kısıtladığınızda B vitamini eksikliğinden dolayı bağışıklık sisteminiz çöker, bu sistem çökünce her türlü hastalığa karşı direnciniz düşer.



ÇÖZÜM: Doğanın bize bahşettiği tüm besinleri zevk alarak ve kalori kısıtlaması yapmadan tüketin. Fakat neyi, ne kadar ve nasıl yiyebileceğinizi çok iyi planlayın.



