Son 3 kilodan kurtuluyoruz!

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Diyetlerde sona kalan birkaç kiloyu vermek en zoru oluyor. Ama imkansız değil…

Yazı: Yaprak Çetinkaya



Uzun zamandır yediklerinize dikkat ediyorsunuz, kilolar tıkır tıkır gitti ama o son kilolar yok mu? Sanki vücudunuza yapıştı kaldı, ne yapsanız kurtulamıyorsunuz. Aç gezmeyi bile göze aldınız ama kısa bir süre gitmiş gibi görünseler bile hemen geri geliyorlar. Belki de sizin senaryonuz farklı; hayatınız hep son birkaç kilo ile savaşmakla geçiyor, hiçbir zaman kilolu olmuyorsunuz ama kendinizi incecik de hissetmiyorsunuz, birkaç kiloyu verip, tekrar alıyorsunuz. Çaresiz olduğunuzu düşünmeyin. “Metropol Diyeti” kitabının yazarı Diyetisyen Ferin Batman sizin sorununuzun çözümünü de biliyor. İşte Batman’ın Son 3 Kilo Diyeti...

Diyetisyen Ferin Batman, onlarca kilo vermektense son birkaç kiloyu vermenin daha zor olduğunu doğruluyor ve vücudun bir sınıra geldikten sonra direnmeye başladığını söylüyor. Bu aşamada belki de vücudu dinlemek gerek ama bir kadın kafasını kilo vermeye taktı mı ne yapıp edip bunu gerçekleştiriyor. O zaman en iyisi bir uzmanın önerilerini takip ederek ve sağlıklı kalarak ilerlemek.

Detaylara iniliyor

Dyt. Batman, bu diyet programının diğer diyetlerden farkının öğünlere daha fazla bitkisel protein eklenmesi ve öğünlerin çok spesifik belirlenmesi olduğunu belirterek şunları söylüyor: “En az iki hafta sürecek bu programda detaylara iniyoruz. Örneğin başka bir diyet programında öğlen bir dilim ekmek verirken bu programda o ekmeğin gramajını ve türünü de belirtiyoruz. Bazı öğünlerde ekmeği tamamen kaldırıyoruz. Mesela sabah kahvaltısını yumurta ve yeşillik olarak veriyoruz. Bir öğünde et grubu tüketiliyorsa yanına yoğurt gibi yeni bir protein koymuyor, bunu ara öğüne kaydırıyoruz. Ve tüm programlarda olduğu gibi 17.00 ara öğününe çok önem veriyoruz. Bu öğüne ‘Sihirli 17.00’ diyoruz.” Dyt. Ferin Batman, 17.00’de ara öğün yapınca akşam öğününde kontrolün daha kolay olduğunu, aksi takdirde kişinin iradesine çok iş düştüğünü vurguluyor. Ara öğünlerde sadece meyve veya kuru meyve yemenin kan şekeri dengesini bozduğunu belirten Dyt. Batman, bunu dengelemek içinse mutlaka meyvenin yanına süt, yoğurt gibi protein veya ceviz, badem gibi yağlı tohum eklediğini söylüyor. Son üç kilo diyetinin vazgeçilmezi ise egzersiz... Kilo vermek istiyorsanız günde yarım saat yani yaklaşık 3 km yürümeniz ya da evde basit egzersizler ile kalp atışınızı artırmanız gerekiyor. Eğer spor salonuna gidiyorsanız bu konuda zaten avantajlı durumdasınız demektir.

