Yeşil çay en çok zayıflatması ve şişkinliği alması ile bilinir. Aslında bundan çok daha fazlasıdır. Birçok hastalığa karşı koruma sağlayan yeşil çayın faydaları ile tanışmak isteyenler bu yazıya.

Kilo verdirmesi ile tanının yeşil çayın faydaları aslında bundan çok daha fazlası. Antioksidan etkisi ile kansere karşı koruyan, bağışıklığı güçlendiren, alzheimer ve parkinson gibi nörolojik hastalıklara karşı koruyan, kan şekerini düzenleyen yeşil çayı düzenli kullandığınızda bedeninizdeki sonuçlarına inanamayacaksınız. Yeşil çayın faydaları yazımızla bu mucizevi içeceği daha yakından tanıyın.





Kilo Vermeye Yardımcı Olur



Yeşil çayın faydaları arasında belki de en bilineni kilo vermeye yardımcı olmasıdır. Düzenli tüketiminde yağ yakmaya yardımcı olur. Kendi kalori değeri de neredeyse sıfıra yakın olduğundan ideal bir diyet içeceğidir. İçeriğindeki kateşinler antioksidan etkisiye sahiptirler. Bu sayede metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur.





Kansere Karşı Korur



Çağımızın en korkutucu hastalıklarından biri olan kanser, hücre hasarı ve hasarlı hücrelerin çoğalması ile ilişkili bir hastalıktır. Yeşil çayın faydaları arasında sayılan antioksidan etkisi, hücre onarımını sağlayarak kanseri önlemede etkilidir. Aynı zamanda kansere yakalanmış kişilerin, kanser ile savaşmasında ve kanseri yenen kimselerin toparlanma sürecinde kullanması, uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.





Yeşil çay, antioksidan etkisi ile hücre onarımını sağlayarak kanseri önlemede etkilidir.





Nörolojik Hastalıklara Karşı Korur



Yeşil çayın içerisindeki kafein, tavsiye edilen kafein miktarına denk geliyor. Kafeinin olumsuz etkilerini yaşamadan sadece olumlu etkilerini bedeninizde hissedebilirsiniz. Peki kafeinin olumlu etkileri nelerdir? Gün içinde zinde hissetmenizi sağlar, hafızayı güçlendirir, beyin fonksiyonlarını hızlandırır. Ayrıca yeşil çayın içerisinde bulunan L-teanin olarak adlandırılan madde bilişsel fonksiyonlarını güçlendirir ve alzheimer ve Parkinson hastalıklarına karşı korur.





Tip 2 Diyabette Etkilidir



Yapılan araştırmalar yeşil çayın faydaları arasına kan şekerini düzenleyici etkisini de eklemiştir. Yeşil çay kan şekerini düzenleyerek insülin direncine karşı savaşır. İnsülin direnci ya da tip 2 diyabet hastalarında kandaki glikoz oranını düşürerek, iyileşme sürecine katkı sağlar. Bu hastalıkları olmayan insanlarda ise hastalığa yakalanma riskini düşürür.





Kalp Sağlığını Korur

Yeşil çayın kan basıncını dengeleme özelliği vardır. Kan basıncını düzenlemesi kalbi destekler. Ayrıca kötü kolesterolü düşürmesi de yeşil çayın faydaları arasındadır. Kandaki antioksidan seviyesini artırıyor olması da kalp krizi riskini azalttığının göstergesidir.

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Yeşil çay, kandaki antioksidan seviyesini yükselterek kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.





Ağız ve Diş Bakımında Etkilidir



Yeşil çayın içerisindeki polifenoller, ağız bakım ürünlerinde ve diş macunlarında da kullanılan bir maddedir. Polifenoller; diş çürümelerini önler, diş eti iltihaplarını engeller, ağız kokusunu giderir. Son olarak diş minesindeki plakları engellemesi de yeşil çayın faydaları arasındadır.





Cilt ve Saçlar İçin Bakım ve Yenilenme Sağlar



Yeşil çayın içerisindeki antioksidanlar cildin tazeliğini korur ve yaşlanmayı geciktirir. Saç derisinin nemlenmesini sağlar, bu şekilde kepek oluşumunun önüne geçer. Yeşil çayın faydaları arasında antiseptik özelliği de sayılmaktadır. Antiseptik özelliği ile kaşıntıyı alır, şişkinlikleri indirir, yanıkları, kesikleri ve güneş yanığını iyileştirir. Daha etkili bir sonuç için pamuk yardımı ile yaralı bölgeye direkt sürmek faydalı olacaktır.





