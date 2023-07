Domatesleri sevmek için en sağlıklı 6 neden

Domatesler, dünyadaki hemen hemen her mutfakta yer alan, en yaygın kullanılan ürün türlerinden biridir (genellikle sebze olarak anılır, ancak teknik olarak botanik olarak bir meyvedir). Ve neden olgun domateslerin taze ve sulu (%95'i su!), tatlı ve hafif mayhoş olması, her öğüne canlılık katması şaşırtıcı değil.

Domatesler ayrıca süper besleyicidir, kalbinizi, kan basıncınızı, kolesterol yönetiminizi, cildinizi, bağışıklık sisteminizi, görüşünüzü ve bağırsak sağlığınızı destekler. Domatesin sağlığa en iyi faydaları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve domatesleri yemeklerinize nasıl dahil edeceğinize dair ipuçlarını öğrenmek için okumaya devam edin...

1. Domatesler zengin bir antioksidan sağlar.

Diyetisyen ve Aubrey Redd Nutrition'ın sahibi Aubrey Redd, domateslerin likopen, beta-karoten, lutein, klorojenik asit ve naringenin dahil olmak üzere farklı antioksidanlarla dolu olduğunu söylüyor .

California'da diyetisyen Amk andeep Kalsi, "Antioksidanlar, vücudumuzdaki oksidatif stresin verdiği hasarı gidermeye yardımcı olur" diye açıklıyor. Kirlilikten UV ışınlarına kadar pek çok şey bu oksidatif strese neden olabilir, dolayısıyla bundan kaçınmak imkansızdır. Kalsi, daha yüksek sayıda antioksidan içerme eğiliminde olduklarından, diyetinize daha parlak ve / veya daha koyu renkli sebze ve meyveleri dahil etmenin iyi bir fikir olmasının bir başka nedeninin de bu olduğunu söylüyor.

Likopen, domatese karakteristik kırmızı rengini veren antioksidandır. Redd ve Kalsi'ye göre, araştırmalar vücutta daha fazla likopen bulunmasının kalp hastalığı ve hatta bazı kanserler riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu bulmuştur.

Bir sonraki antioksidan, vücutta A vitaminine dönüştürülen beta-karotendir. Kalsi, A vitamininin göz sağlığı ve bağışıklık sistemi için önemli olduğunu söylüyor. Ayrıca kolajenin parçalanmasını önlemede ve cildimizde kolajen üretimini artırmada rol oynar.

Redd, son olarak, domateslerin yaşa bağlı maküler dejenerasyonu önlemeye yardımcı olan lutein, kan basıncını düşürmeye yardımcı olan klorojenik asit ve domates kabuğunda iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan naringenin içerdiğini söylüyor.

2. Domatesler C vitamini açısından son derece yüksektir.

Domatesler, 100 gram başına 13,7 miligram C sunarak size önerilen C vitamini Günlük Değerinin (DV) %25'ini sağlayabilir. Redd, başka bir antioksidan olan C vitamininin bağışıklık hücrelerinizi oluşturmaya yardımcı olduğunu ve doku büyümesini ve iyileşmesini desteklediğini söylüyor. E vitamini gibi vücuttaki diğer antioksidanların yenilenmesi de C vitaminine bağlıdır.

Demirlerini hayvansal gıdalardan alamayan vejetaryenler ve veganlar için, vücudun bitki bazlı gıdalardan daha kolay demir emmesine yardımcı olduğu için C vitamini özellikle önemlidir.

3 . Domatesler hem çözünür lif hem de çözünmez lif sunar.

Sağlıklı yetişkin kadınlar günde 25 gram lif (erkekler için 38 gram) hedeflemelidir. Orta boy bir domates, her ikisi de sindirim için gerekli ve yardımcı olan çözünmez ve çözünür liflerden oluşan 1,5 gram lif sağlar .

Kalsi, çözünmeyen lifin yumuşatmak ve vücuttan düzgün bir şekilde geçmesine izin vermek için suyu dışkınıza çektiğini açıklıyor. Kabızlıkla ilgili sorunlarınız varsa özellikle faydalıdır.

Redd, karbonhidratların sindirimini ve emilimini yavaşlattığı için kan şekeri düzeylerinin çok hızlı yükselmemesi için, kan şekeri (şeker) seviyenizi izliyorsanız, diyetinize çözünür lif eklemek harikadır, diyor. Yedikten sonra daha uzun süre tok hissedersiniz.

4. Domates iyi bir potasyum kaynağıdır.

Redd, orta boy bir domateste 290 mg bu temel mineral ile "Domates en yüksek miktarda potasyum içeren ürünlerden biridir " diyor. Potasyum, vücudumuzun iyi nemlendirilmesi için ihtiyaç duyduğu su miktarını tutmasını sağlamada rol oynar (bu bir elektrolittir ), ve ayrıca sağlıklı kan basıncı kontrolüne yardımcı olur. Kalsi, kanınızda potasyum bulunmasının böbreklerin kan dolaşımınızdaki sodyum seviyelerini düşürmesine neden olduğunu ve bunun da kan basıncınızı düşürdüğünü açıklıyor.15

Ancak unutmayın: Çok fazla potasyum yemek, böbrek hastalığınız varsa veya vücudunuzun potasyum işleme yeteneğini etkileyen ilaçlar kullanıyorsanız sizi olumsuz etkileyebilir. Emin değilseniz günde ne kadar potasyum alabileceğiniz konusunda doktorunuzla konuşun.

5. Domates kan ve kemik sağlığı için K vitamini içerir.

Bir orta boy domates, önerilen günlük K vitamini miktarının yaklaşık yüzde 15'ini içerir . Redd ve Kalsi'ye göre K vitamini, kanın pıhtılaşmasında ve kemiğin güçlendirilmesinde yer alan proteinlerin oluşturulmasında ve etkinleştirilmesinde rol oynar.

6. Domates, önemli bir B vitamini olan folat içerir.

Redd ve Kalsi, B9 vitamini olarak da bilinen folatın normal doku büyümesini ve hücre işlevini desteklediğini söylüyor. Hamile olanlar için folat, hamilelik sırasında büyüyen fetüste nöral tüp kusurlarının önlenmesine de yardımcı olur, bu da hamilelerin yeterince almasını özellikle önemli kılar.

Pişmiş ve Taze Domatesin Sağlık Faydaları

Domatesleri sadece pişmiş olarak yerseniz daha az besin alır mısınız? Hiç de değil, diyor Redd. Aslında, Kalsi'ye göre, " domatesler pişirildiğinde daha yüksek konsantrasyonda likopen vardır ." Öyleyse konserve domates , haşlanmış domates veya domates bazlı makarna sosları kullanın, yalnızca varsa 'ilave sodyum içermeyen' çeşitlere gitmeyi unutmayın.

Unutulmaması gereken bir diğer nokta: Domatesi mümkün olduğunca zeytinyağı veya avokado gibi sağlıklı bir yağ kaynağı ile birlikte tüketmeye çalışın.