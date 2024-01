En yaygın 5 besin eksikliği ve bunların nasıl tamamlanacağı

Yaşam alanlarımızda artan kirlilik, tarım arazilerinin nadas sürelerinin kısalması ile birleşince toprağın besin maddesinin tükenmesine yol açıyor. Sonuç olarak, bu toprakta yetişen ürünler geçmişe göre daha az mikro besin sağlıyor ve bu da genel besin alımımızı etkiliyor.

Vücudunuzdaki spesifik besin eksikliklerini belirlemek için kan testi en etkili yöntemdir. Sık sık soğuk algınlığı, migren veya diğer küçük sağlık sorunları gibi bağışıklığınız düşükse, bunlar beslenme eksikliğinin belirtileri olabilir. Bir kan testi genellikle yalnızca bir değil birden fazla besin eksikliğini ortaya çıkarabilir.

İNSANLARDA EN ÇOK EKSİKLİĞİ GÖRÜLEN 5 TEMEL BESİN

1. D3 Vitamini

İnsan vücudundaki en yaygın besin eksikliği D3 Vitaminidir. D3 Vitamini eksikliğinde genellikle belirgin semptomlar görülmez ve takviye sonrasında vücutta belirgin reaksiyonlar görülmez, ancak testler, bağışıklık bozukluğu olan birçok hastanın vücudundaki D3 Vitamini içeriğinin genel popülasyona göre çok daha düşük olduğunu bulmuştur.

2022'de Scientific Reports'ta yayınlanan bir araştırma, bir grup ABD gazisinde D3 Vitamini takviyesinin COVID-19 enfeksiyon oranını yüzde 20 ve enfeksiyondan sonraki 30 gün içinde ölüm oranını yüzde 33 azalttığını buldu. Gıda veya güneşe maruz kalma yoluyla yeterli miktarda D3 Vitamini almak kolay değildir, bu nedenle D3 Vitamini takviyesi almak genellikle daha uygun olarak tavsiye edilir.

2. Çinko

Çinko eksikliğinin belirtileri nelerdir? Bunlar arasında sık sık soğuk algınlığı, kırılgan tırnaklar, artan saç dökülmesi ve ishal gibi mide-bağırsak sorunları yer alır. Çinko, deniz ürünleri ve kuruyemişlerden elde edilebilir ancak birçok beslenme bu alanlarda yetersiz kalmaktadır. Çok fazla işlenmiş gıda yemenin de mide-bağırsak iltihabına neden olması muhtemeldir. Bu da besinlerin malabsorbsiyonuna neden olur. Bu yüzden mide-bağırsak kanalının mukoza zarını onarmak için çinko gerektirir.

Frontiers in Nutrition'da 2022'de yayınlanan çalışmaların bir incelemesi, beslenmelerinde yüksek dozda çinko tüketen yetişkinlerin depresyon, tip 2 diyabet ve genel ve spesifik gastrointestinal kanser riskini azaltabileceğini öne sürüyor. Yetişkinlerde çinko takviyesi kullanımı, gelişmiş antioksidan kapasite ve sperm kalitesi ve daha düşük inflamatuar belirteç konsantrasyonları ile ilişkilendirildi. Çocuklarda çinko takviyesi ishal ve zatürre vakalarını azaltabilir, çinko eksikliğini iyileştirebilir ve büyümeyi destekleyebilir.

3. C vitamini

Yaygın bir eksiklik olan C vitamini eksikliği, sıklıkla yetersiz meyve alımına bağlı olarak sık soğuk algınlığı, diş eti iltihabı ve kanaması, ağız mukozası hasarı, yorgunluk ve iştah kaybı olarak kendini gösterir. Soğuk algınlığını önlemek için insanlar günde 500 mg C Vitamini veya bağışıklık sorunları yaşıyorlarsa, kanserle savaşıyorlarsa veya soğuk algınlığı yaşıyorlarsa günde 1.000 ila 2.000 mg C Vitamini alabilirler.

4. Omega-3

Esas olarak balıkta bulunan Omega-3 eksikliği, balık sevmeyenlerde veya vejetaryen olanlarda daha fazla görülür ve bu da iltihaplanma ve sivilceye neden olur. Haftada birkaç kez Omega-3 açısından zengin balık tüketmek genellikle bu eksikliği önler. Balık yağı iyi bir Omega-3 takviyesidir ve deniz yosunu yağı gibi vejetaryen seçenekler de mevcuttur. EPA ve DHA içeren balık yağı, öncelikle A vitamini sağlayan morina karaciğeri yağından farklıdır.

5. A Vitamini

A vitamini eksikliğinin belirtileri arasında kuru ve rahatsız gözler bulunur. Güvenli takviye, günlük 5.000 IU dozu içerir. Yağda çözünen bir vitamin olduğundan, yemekle birlikte veya yemeksiz alınabilir, ancak hassas mideleri olan kişiler yemek sırasında almayı tercih edebilir.