Çoğu kadın zaman zaman küçük genital problemler yaşar. Bu sorunlar adet döngüsü, enfeksiyon, doğum kontrol yöntemleri, yaşlanma, ilaçlar veya hamilelik sonrası değişiklikler ile ilgili olabilir. Peki, genital enfeksiyonlar nasıl önlenir? Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, genital enfeksiyonlar hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı. Taşdemir'in paylaştığı bilgiler şöyle:

GENİTAL ENFEKSİYONLARIN NEDENİ NE?

Normal vajinal akıntınızdaki bir değişiklik, vajinal bir sorunun ilk belirtisi olabilir. Daha sık idrara çıkma zorunluluğu veya idrar yaparken yanma hissi gibi idrara çıkma değişiklikleri de vajinal bir sorunun belirtisi olabilir.

Kadınlarda sıklıkla meydana gelen genital enfeksiyonların birçok sebebi olabilir. Birçok kadının hayatlarının bir bölümünde en az bir kez karşılaştıkları vajinal akıntı, kaşıntı ve yanma gibi şikayetlere genellikle genital bölgede meydana gelen bakteri, virüs ve mantar enfeksiyonlar sebep olmaktadır. Bu enfeksiyonlar tedavi edilmediğinde rahatsızlık verecek boyuta ulaşabilir ve tekrarlayabilir.

VAJİNAL MANTAR

Genital bölgenin nemli kalmasına bağlı olarak vajinal mantar enfeksiyonu ortaya çıkar. Vajinada normal olarak bulunan mantarlar, vajen florasında oluşan değişiklikler nedeniyle aktifleşir ve enfeksiyonu tetikleyebilir. Antibiyotik kullanımı, hamilelik, şeker hastalığı ve bağışıklık sisteminin baskılanmasına yol açan birtakım rahatsızlıklar risk oranını yükseltir.

Bu nedenle genital bölgeyi nemli bırakmayacak iç çamaşırlarının giyilmesi oldukça önemlidir. Havuzdan çıktıktan sonra mantar görülme olasılığı artar. Bunun sebebi havuzun mantar yapması değil, havuz suyundaki klorun, vajen florasındaki yararlı bakterileri öldürmesi sonucu var olan mantar sporlarını aktifleştirmesidir.

VAJİNAL ENFEKSİYONLARIN YAYIN BELİRTİSİ

Vajinal enfeksiyonların en yaygın görülen belirtisi vajinada kaşıntı ve yanma hissidir. Şiddetli kaşınma ve kızarıklıkların yanı sıra beyaz renkli, kokusuz, süt kesiği kıvamında akıntılar da görülebilir. İdrar yaparken yanma, idrarın değdiği bölgelerde sızlama ve cinsel ilişki sırasında ağrı da yaşanabilir.

GENİTAL ENFEKSİYONLAR NASIL ÖNLENİR?

Taşdemir, genital enfeksiyonlar nasıl önlenir sorusunu işe şöyle yanıtlıyor:

Sentetik çamaşırlar, dar kıyafetler yerine pamuklu ve rahat iç çamaşırlarını tercih etmek,

Günde iki kez iç çamaşırı değiştirmek,

çamaşırları deterjan yerine sabunla yıkamak, ütülemek,

Genital bölgeyi sabunla yıkamak,

havuz sonrası klordan temizlenmek için duş almak enfeksiyonlardan korunmak için oldukça önemlidir.

havuz sonrası klordan temizlenmek için duş almak enfeksiyonlardan korunmak için oldukça önemlidir. Bakteriyel vajinozis, özellikle hamilelikte sıklıkla karşılaşılan bir enfeksiyon türüdür. İnce kıvamda, gri, homojen, balık kokusunu andıran akıntıyla kendini gösterir. Cinsel ilişki ile bulaşmaz. Bebeğin suyunun erken gelmesi, erken doğum ve rahim içi enfeksiyon risklerini doğurabilir.

özellikle hamilelikte sıklıkla karşılaşılan bir enfeksiyon türüdür. akıntıyla kendini gösterir. Cinsel ilişki ile bulaşmaz. Bebeğin suyunun erken gelmesi, erken doğum ve rahim içi enfeksiyon risklerini doğurabilir. Mantar enfeksiyonu, hamilelik süresince vajen pH’ında değişikliklerin yaşanması mantar enfeksiyonlarına yol açar. Keskin şikayetler varsa anne adayları lokal fitil ve kremler kullanabilir. Genellikle doğum sonrası geçer.



VAJİNİT NASIL GEÇER?

Gebelerin yüzde 25’i bu enfeksiyonla karşılaşır. Bebeğin suyunun erken gelmesi ve erken doğum nedenleriyle ortaya çıkabilir. Vajinal fitiller, kremler ve ağızdan alınan ilaçlar tedavi için önemlidir. Bu enfeksiyonda kötü kokulu, bol köpüklü ve sarı renkli akıntı görülür.

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