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Ani hava değişiklikleri boğazı vuruyor

Sıcaklık değişikliklerinin sıkça yaşandığı Ekim ayının gelmesiyle birlikte boğaz ağrısı şikayetleri de artıyor. Uzmanlar bu mevsimde ılık sıvı tüketiminin arttırılmasını öneriyor.

Genellikle hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış aylarının gelmesiyle birlikte ortaya çıkan boğaz ağrısı son iki yazın en sık rastlanan hastalıklarından oldu. Sıcak ve bunaltıcı geçen yaz günlerinde tüketilen buzlu içeceklerin, düşük dereceli çalışan klimaların, ıslak saç ile dolaşmanın boğaz ağrısı şikayetlerini arttırdığını ifade eden Optimed Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Burcu Kaman, Ekim ayının gelmesiyle birlikte düşen hava sıcaklıklarının da boğaz ağrılarını tetikleyeceğini vurgulayarak, vücut ısısında yaşanan ani değişimlerin enfeksiyonlara zemin hazırladığını söyledi. 

Ilık sıvı alımını artırın!
Ortaya çıkan boğaz enfeksiyonlarına karşı soğuk ve sıcak içeceklere bir müddet ara verilip bu dönemde ada çayı gibi ılık sıvıların tercih edilmeli. Mevsim geçişlerinin olduğu dönemlerde kıyafet seçimlerinin de önemli olduğunu ifade eden Op. Dr. Kaman, “Çok ince ya da çok kalın değil, hava ısısına uygun kıyafetler tercih edilmeli. Banyo sonrası ıslak saçlarla uzun süre dolaşmamalı, havluyla kurutulmalı.” uyarılarında bulundu. 

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