• Hafif menü seçimleri yapın, ağır ve yağlı yemeklerden uzak durum.
• Süt ve süt ürünlerini, yoğurt ve kefir dahil, azaltın.
• Salt çiğ ve soğuk gıda seçimleri yerine hafif pişmiş, sıcak ve ılık yemek ve sıvı içecekleri tercih edin.
• Sabah çok erken kalkıyorsanız ağır kahvaltılardan 10.00’a kadar uzak durun. “Bir şeyler yemeden güne başlayamam” diyenlerdenseniz çok hafif birkaç lokma ile midenizi sakinleştirin.
• Günün en büyük ve en güçlü öğün seçimini 12.00-13.00 arası öğle yemeğiniz olarak yapın.
• Komple çiğ gıdalardan oluşan bir menüden uzak durun. Her öğünde hafif pişirilmiş gıda seçimleri yapın.
• Yiyeceklerinizi bu sezonda biraz daha yakıcı tatlarla hazırlayabilirsiniz. Yani her türlü acı biber ve karabiberi bolca kullanın.
• Tüm fizyolojide detoks etkisi yaratarak, Kapha dosha’yı dengeleyen tatlar olan yakıcı, batıcı ve buruk tatları tüketmeye ağırlık verin.
• Tam tersi nitelikleri barındıran tatlı, ekşi ve tuzlu tatları içeren besin gruplarını azaltın.
AYURVEDİK 6 TAT GRUBU
Ayurveda mutfağında altı tat grubu bulunur. Her dosha üç tat grubu tarafından temsil edilir. Bazı tat grupları o sezona ait niteliklerin daha baskın olarak deneyimlenmesine sebep olur.
Yakıcı (pungent) tatlar: Tüm biber çeşitleri, soğan, sarımsak, karanfil, zencefil, hardal, pırasa, turp, fesleğen, kekik vb.
Acı (bitter) tatlar: Yeşil yapraklı ve sarı renkli sebzeler, lahana, kereviz, brokoli, brüksel lahanası, pancar, Aloe Vera, kahve, zeytin, kakao vb.
Buruk (astringent) tatlar: Mercimek, kuruf asulye, yeşil elma, üzüm kabukları, karnabahar, nar, çay vb.
Tatlı tatlar: Tahıl, makarna, pirinç, ekmek, süt mamülleri, yağlar, kabuklu yemişler, nişastalı sebzeler, süt, et, tavuk, balık, şeker, bal, pekmez vb.
Tuzlu tatlar: Tuz, soya sosu, tuzlu etler, balık, işlemden geçirilmiş gıdalar, soslar vb.
Ekşi tatlar: Turunçgiller, çilek, domates, yoğurt, peynir, salamura gıdalar, sirke, turşu, salata sosu, alkol vb.
* Pozitif dergisinde yayınlanmıştır.
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