Bünyenizi dengede tutacak başlıca öneriler:

• Hafif menü seçimleri yapın, ağır ve yağlı yemeklerden uzak durum.



• Süt ve süt ürünlerini, yoğurt ve kefir dahil, azaltın.



• Salt çiğ ve soğuk gıda seçimleri yerine hafif pişmiş, sıcak ve ılık yemek ve sıvı içecekleri tercih edin.



• Sabah çok erken kalkıyorsanız ağır kahvaltılardan 10.00’a kadar uzak durun. “Bir şeyler yemeden güne başlayamam” diyenlerdenseniz çok hafif birkaç lokma ile midenizi sakinleştirin.



• Günün en büyük ve en güçlü öğün seçimini 12.00-13.00 arası öğle yemeğiniz olarak yapın.



• Komple çiğ gıdalardan oluşan bir menüden uzak durun. Her öğünde hafif pişirilmiş gıda seçimleri yapın.



• Yiyeceklerinizi bu sezonda biraz daha yakıcı tatlarla hazırlayabilirsiniz. Yani her türlü acı biber ve karabiberi bolca kullanın.



• Tüm fizyolojide detoks etkisi yaratarak, Kapha dosha’yı dengeleyen tatlar olan yakıcı, batıcı ve buruk tatları tüketmeye ağırlık verin.



• Tam tersi nitelikleri barındıran tatlı, ekşi ve tuzlu tatları içeren besin gruplarını azaltın.



AYURVEDİK 6 TAT GRUBU

Ayurveda mutfağında altı tat grubu bulunur. Her dosha üç tat grubu tarafından temsil edilir. Bazı tat grupları o sezona ait niteliklerin daha baskın olarak deneyimlenmesine sebep olur.



Yakıcı (pungent) tatlar: Tüm biber çeşitleri, soğan, sarımsak, karanfil, zencefil, hardal, pırasa, turp, fesleğen, kekik vb.



Acı (bitter) tatlar: Yeşil yapraklı ve sarı renkli sebzeler, lahana, kereviz, brokoli, brüksel lahanası, pancar, Aloe Vera, kahve, zeytin, kakao vb.



Buruk (astringent) tatlar: Mercimek, kuruf asulye, yeşil elma, üzüm kabukları, karnabahar, nar, çay vb.



Tatlı tatlar: Tahıl, makarna, pirinç, ekmek, süt mamülleri, yağlar, kabuklu yemişler, nişastalı sebzeler, süt, et, tavuk, balık, şeker, bal, pekmez vb.



Tuzlu tatlar: Tuz, soya sosu, tuzlu etler, balık, işlemden geçirilmiş gıdalar, soslar vb.



Ekşi tatlar: Turunçgiller, çilek, domates, yoğurt, peynir, salamura gıdalar, sirke, turşu, salata sosu, alkol vb.



