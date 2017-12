Ayurveda’ya göre hepimizin kendine özel doğuştan sahip olduğu bir bünye tipi yani dosha’sı vardır.

Üç ana bünye tipi olan Vata, Pitta ya da Kapha’dan hangisine baskın olarak sahip olursanız olun, her mevsimde bir dosha’ya ait nitelikler çok daha baskın olarak yaşanır. Şunu bilmelisiniz ki doğanın bir parçası olarak Ayurvedik beden tipiniz ne olursa olsun her mevsimi temsil eden genel niteliklerden etkileniriz!



Eğer siz baskın bir Vata iseniz; yani kendinizi bildiniz bileli düzensiz bir sindirim sistemine sahipseniz, zihniniz hiperaktifse, el ve ayaklarınız genellikle soğuksa, tuzlu gıdalara düşkünseniz ve cildiniz çok kuruysa bu tipik bir Vata’sınız demektir ki, yaz geldiğinde yaz sezonunu temsil eden Pitta genel niteliklerinden, Vata olduğunuz halde etkilenirsiniz. Çünkü dosha’lar sadece insanlara has beden ve zihin birleşimi olan bünye tiplerini temsil etmez. Dosha’lar aynı zamanda 24 saatten oluşan bir gün içerisindeki farklı saat dilimlerini ve mevsimsel döngüleri de temsil eder. Buna göre yaz mevsimini Pitta, sonbahar ve kışı Vata, ilkbaharı ise Kapha dosha nitelikleri temsil eder. Şubat sonuna kadar hüküm süren soğuk ve kuru Vata sezonu boyunca bizi koruyan ağır, yoğun, yağlı ve tatlı bazlı nitelikler, Kapha sezonuna gireceğimiz mart ayı başlarında bedenimizdeki birikimini hissettirmeye başlar.Ve bize detoks mevsiminin geldiğini müjdeler! Evet, Kapha mevsimi detoks mevsimidir ve detoksun başarılı olması için elbette beden ve zihinde eş zamanlı olarak yapılması gerekir. Kapha dengeleyici sezon önerilerimle bahar mevsimiyle birlikte gelen olumsuz etkilere karşı çok daha dengede, dinç, enerjik ve sağlam durabilirsiniz. Mart ayında başlayıp, haziran ortasına kadar devam edecek olan Kapha sezonunda hem fiziksel hem de zihinsel dengenizi korumanız için aşağıdaki önerilerim çok fayda sağlayacaktır.



Unutmayın, bünye tipiniz, yani doshanız ne olursa olsun tüm dosha’lar ilgili mevsimsel döngülerden etkilenir. Hele bir de o mevsimi temsil eden dosha’ya sahip bir bünyeyseniz, dengesizleşme oranınız çok daha yükselme eğilimde olur.



Demek ki bu önerileri uygularsanız, bahar ayları boyunca azma eğilimi olan alerjileriniz, tıkanık sinüsleriniz, hapşırmalarınız, göz yaşarmalarınız, bedeninizi ağır ve uyuşuk hissetmeniz gibi dengenizi bozabilecek birçok Kapha belirtilerini yaşamadan veya son derece azalmış olarak çok daha hafif, enerjik ve mutlu bir bahar geçirmenizi sağlayabilirsiniz. Unutmayın, bütünsel sağlık ve mutluluğumuz gündelik olarak yaptığımız seçimlerde saklıdır!



BUNLARI YAPIN

• Düzenli olarak hareket edin, açık havada yürüyüş yapın.



• Vücut ısınıza dikkat edin, sıcak ve kuru kalacak şekilde giyinmeye özen gösterin. Yağmur suyu geçirmeyecek ayakkabı, yağmurluk, trençkot, şemsiye vb.



• Ham bal (içinde arı poleni olan bal) Kapha dengesizliklerinin sistemden rahatlıkla tahliyesini sağlar. Fakat balı kesinlikle sıcak çay, su vb. içinde eriterek kullanmayın. Sıcakla birlikte tüketildiğinde ters etkiyi yaratarak, ayurvedik açıdan bir çeşit zehirli tutkala dönüşerek, tahliye kanallarını tıkar.



• Mutfaktaki baharat kavanozlarına zencefil ve zerdeçalı da ekleyerek, yemeklerinizi pişirirken kullanmayı unutmayın.



• Gün boyunca iki farklı zaman diliminde Kapha çayınızı için. Zencefil, karabiber ve safrandan oluşan bu karışımı evde, iş yerinde rahatlıkla termosunuzun içine atıp, üzerine sıcak su ekleyerek yapabilirsiniz.



