Birbirinden farklı birçok sebep baş ağrısına neden olabilirken ağrı başın herhangi bir noktasında başlayabilir; baş iç kısmı ve kafa derisini de kaplayabilir. Peki baş ağrısına ne iyi gelir? Migren ağrısına ne iyi gelir? Şiddeti ve süresi kişiden kişiye değişiklik gösteren baş ağrılarının birkaç saat süren hatta birkaç gün süren çeşitleri de vardır. Baş ağrısı nedenleri farklı pek çok hastalığın habercisi olabilmektedir. Ancak başka bir hastalıktan kaynaklanmayan baş ağrıları da vardır.
Peki günlük hayatta sıkça karşılaşılan baş ağrısına ne iyi gelir?
Baş ağrınız eğer başka bir hastalıktan kaynaklanmıyorsa, bazı basit yöntemlerle ağrılarınızdan kurtulmanız mümkün. Baş ağrısına karşı bilinen en iyi yöntemlerden biri su içmektir. Vücudumuzun %70'i sudan oluşur, dolayısıyla susuz kalan bir vücut yorgun düşer bu da baş ağrısına neden olur. Günlük su tüketimine dikkat edip günde yaklaşık 2 litre su tüketerek vücudunuzun su ihtiyacını karşılayabilir böylece baş ağrısından kurtulabilirsiniz.
Baş ağrısına ne iyi gelir bitkisel olarak evde yapabileceğiniz çok basit yöntemler de bulunmakta. Bunlardan biri; elma sirkesi. Elma sirkesi ile baş ağrısından kurtulmak için öncelikle ihtiyacınız olanlar;
• 2 çorba kaşığı elma sirkesi
• 1 bardak sıcak su
1 su bardağı ılık suya 2 çorba kaşığı elma sirkesini ilave edin. Bunları birbirine geçecek şekilde iyice karıştırın. Karışımı yavaş yavaş için. Birkaç dakikada ağrı kesilecektir. Vücut sıvılarını dengeleyen ve vücudun susuz kalmasını engelleyen bu kürü günde bir bardak tüketmeniz yeterli olacaktır.
"Baş ağrısına ne iyi gelir?" sorusunun bir diğer cevabı da aromaterapidir. Aromaterapi yöntemi baş ağrısını gidermek için yağlar ile yapılan bir yöntemdir. Lavanta, okaliptüs ve nane gibi yağlar ile ağrıyı hafifletmek mümkün. Bunun için bu yağlardan edinmeniz ve akupunktur noktalarını bilmeniz gerekiyor. Kaşlar arasındaki noktaya bu yağlar ile yavaş ve nazikçe masaj yaparak ağrınızı azaltabilirsiniz. Lavanta yağını burun ve göz yuvası arasındaki noktaya sürerek parmaklarınız ile bu noktalara bastırarak, vucudun endorfin salgılanmasını sağlayabilirsiniz. Endorfin de ağrıları hafifletmeye yardımcı olan doğal bir ağrı kesicidir.
Sinüzit ve diş ağrılarınız için ise; burun deliğinin alt ve yan kısmı ile elmacık kemiklerinin bittiği noktaya masaj yaparak sinüslerinizi açabilir ve baş ve diş ağrısını geçirebilirsiniz. Migren ağrıları için; kafanın arkasında tam omurganın başladığı kısıma masaj yaparak migreni geçirebilirsiniz. Bu iki nokta aynı zamanda burun tıkanıklığı ve göz ağrılarına da iyi gelir.
Baş ağrısı nedenleri
Ağrıların; migren, gerilim, küme gibi farklı nedenleri ve farklı türleri bulunur. Migren ağrısını stres, açlık, uykusuzluk, aşırı sesli ve gürültülü ortamlar, çikolata, şarap gibi bazı gıdalar tetikleyebilir. Hatta kadınlarda bazen normal hormon dalgalanmaları da migreni tetikler. Migren beyin damarlarının çeşitli tetikleyiciler nedeni ile genişleyip tekrar daralması ile ortaya çıkar. Bazı araştırmalara göre serotonin ve bazı ağrı düzenleyici kimyasalların migrenin ortaya çıkmasında etkili bir rol oynadığı gözlemlenmiş.
Küme baş ağrısı ise; insanı uyurken gece uykusundan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Ağrı gün içerisinde birkaç kez gerçekleşir. Birden ortaya çıkabilir. Hatta günlerce, aylarca bile bu ağrı sürebilir. Küme baş ağrısının nedeni kesin olarak bilinememektedir. Ağrıların altında yatan başka bir hastalık olabilir. Bu nedenle mutlaka bir doktora görünmekte fayda vardır.
Migren, küme baş ağrısı ve gerilim birincil tip baş ağrılarıdır. İkincil tip baş ağrıları ise; beyin sinir hastalıkları, beyin damar hastalıkları, beyin enfeksiyonları, sinüzit, beyin tümörleri, baş ve boyun yaralanmaları nedeniyle gelişir.