Kronik baş ağrısı ya da migren birçok kişinin yaşam kalitesini ciddi anlamda etkiliyor... Peki baş ağrısı ve migrenle nasıl başa çıkılabilir?

Birbirinden farklı birçok sebep baş ağrısına neden olabilirken ağrı başın herhangi bir noktasında başlayabilir; baş iç kısmı ve kafa derisini de kaplayabilir. Peki baş ağrısına ne iyi gelir? Migren ağrısına ne iyi gelir? Şiddeti ve süresi kişiden kişiye değişiklik gösteren baş ağrılarının birkaç saat süren hatta birkaç gün süren çeşitleri de vardır. Baş ağrısı nedenleri farklı pek çok hastalığın habercisi olabilmektedir. Ancak başka bir hastalıktan kaynaklanmayan baş ağrıları da vardır.