Bir kaseyi gökkuşağı renkleriyle dolduruyoruz. İçine Omega-3’ümüzü, proteinimizi, enerjimizi, minerallerimizi, vitaminlerimizi, antioksidanlarımızı, klorofilimizi koyuyoruz, lezzetli bir sosla karıştırıp afiyetle tüketiyoruz. Buda kaseleri hücrelerimizi beslemenin sade, basit ve gayet de lezzetli bir yolu.

Yazı: Aytaç Özkardaş Gozzi

Fotoğraf: Ozan Kutsal



Son zamanlarda sık sık duyar olduk, “Buddha bowl” ya da Türkçe ifade edecek olursak “Buda kasesi”... Yeşillikler, fırınlanmış ya da çiğ sebzeler, baklagiller, kinoa, kahverengi pirinç gibi sağlıklı tahıllar, ceviz gibi kuru yağlı yemişlerin bir kase içinde harmanlandığı, lezzetli soslarla tatlandırıldığı bu yöntem restoran menülerinde ya da yemek bloglarında daha fazla görülmeye başlandı. Sağlıklı beslenme danışmanı ve gurme raw food (çiğ beslenme) şefi Elçin Oflaz, sağlıklı, basit ve besleyici bir yemek yeme yolunu bizlere gösteren bu akımla ilgili bilgiler verdi. Buda kaselerinin Kaliforniya’dan gelen bir hareket olduğunu söyleyen Oflaz, “Aslında bizde de var, örneğin mezelerimiz... Ana yemek olmadan küçük küçük mezelerden bir tabak yapsak çok mutlu oluruz. Tabağına kısırını, pancar salatasını, deniz börülcesini koyarsın, 3-5 şeyi bir arada alırsın. Buda tabağı da biraz bu mantıkta” diyor.



AMAÇ İHTİYACIMIZ OLAN BESİNLERİ KOYMAK

Çalışan, vakti olmayan insanlar için çok işe yarayan bir şey olduğunu vurgulayan Elçin Oflaz bir Buda kasesi hazırlamanın püf noktalarını şöyle anlatıyor: “Bir gökkuşağı tabağı olması gerekiyor. Her renk belli besin öğelerini simgeliyor. Amaç bir gökkuşağı şeklinde o tabağın içine ihtiyacımız olan besinleri koymak. İnsanların kafası bir süre sonra o şekilde çalışmaya başlıyor. Ben bu öğlen yemeğinde biliyorum ki; pancarımı koydum, cevizimi, nohudumu koydum yani antioksidanımı, Omega-3’ümü, proteinimi koydum. Tariflerden, içine koyulan malzemelerden ziyade insanı bir yola sokması önemli.” Peki, en çok neleri kullanıyor kombinasyonlarında? “Kaselerimi sezon meyve ve sebzeleri ile hazırlıyorum. İçine protein koyuyorum, iyi yağlar koyuyorum. Kırmızılardan aldıklarımız kanı temizliyor, bu noktada mesela pancar çok önemli. Koyu yeşiller yani klorofil olması çok önemli. Yine avokado muhteşem yağlar içeriyor. Yosun da konulabilir ki tiroid sağlığı için faydalı. Baklagiller de protein yönünden zengin bir tabak hazırlamak için çok önemli. Eğer pişirmek istemiyor, çiğ kullanmak istiyorsanız filizlendirilmiş baklagiller kullanılabilir. Bunlarda da yine çok yüksek oranda protein var.”



SOSLAR ÇOK ÖNEMLİ

Tüm bunları kuru kuru yemek var bir de çok güzel soslarla yemek... Bu kaseleri lezzetli yapan en önemli şey sosları. Oflaz’ın hazırladığı sağlıklı soslar tabaktaki her şeyi nefis hale getiriyor. “Buradaki amaç basit bir yöntemle hücreler için beslenmek ama lezzetli beslenmek. Bütün mesele bu. Ben bugün vücudum için hangi mineralleri ve vitaminleri aldım demek önemli olan” diyen Oflaz insanların mutluğu yemekle sağlamaya çalıştığını, oysa yemek yemenin beslenme amacıyla olması gerektiğini söylüyor: “Yani mantı yemenin sana hiçbir faydası yok. O duygusal yemek kategorisine giriyor. İnsanlar duygusal yiyiciler. Mutluluğu yemekle sağlamaya çalışıyoruz. Yemek mutluluk olmamalı, yemek beslenme olmalı. Beslenilmeli. İyi bir arabaya iyi bir yağ ve benzin koymak ne kadar önemliyse vücuda da aynı şekilde iyi bir yakıt konmalı ki akşama kadar beyin berrak olsun, vücudun fonksiyonlarını yerine getirebilsin. Bir diğer önemli nokta bol su tüketmek ve mideyi çok doldurmamak. Ben sık sık yemek yenmesine de karşıyım. Çünkü vücut diyor ki, devamlı yemek yiyor bu, bunu öğütmemiz lazım. O zaman sürekli yorgun, devamlı mesaide oluyor.”



* Formsante dergisinden alınmıştır.