Bu önlemlerle besin zehirlenmesinden korunun!

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Özellikle sıcak havalarda artan besin zehirlenmesi, zararlı bakterilerin ürediği herhangi bir yiyecek ya da içeceğin tüketilmesiyle ortaya çıkıyor. Peki kendinizi korumak için neler yapabileceğinizi biliyor musunuz?

• Özellikle açık büfelerde yoğurtlu, mayonezli, yumurtalı meze ve salataların soğuk ortamlarda servis edilip edilmediğine dikkat edin. Bu yerlerde et, tavuk ve balık alırken dumanı üzerinde tüten yemekleri tüketmeye özen gösterin.

• Restoran ya da kafelerde salata siparişi verirken dikkatli olun çünkü E. Coli bakterisinin besine bulaşma yollarından biri de kirli sularla sulanmış sebze ve meyveler. Bu nedenle iyi yıkanıp dezenfekte edilmeyen sebzelerin zehirlenmeye yol açabileceğini unutmayın.

• Sebzeler ve meyveler, saklama yönünden en dayanıksız besin grubu olduğu için bu tür gıdaları buzdolabında muhafaza edin.

• Açıkta satılan, pastörize edilmemiş taze peynir ve sütleri tüketmekten kaçının. Pastörize sütleri açtıktan sonra buzdolabında en fazla iki gün bekletin.

• Çözdürme işlemini buzdolabında, diğer besinlerle temas etmeyecek şekilde, 24 saat içinde yapın. Tezgahta, doğrudan güneş ışığında çözdürme işleminden kaçının ve çözdürülmüş besinleri tekrar dondurmayın.

