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Chia tohumu

Siyah, minicik tohumlar cüssesinden beklenmeyecek faydaları ve besleyici özelliğinin yanı sıra zayıflamaya da yardımcı olmasıyla sağlıklı beslenmenin en gözde besinlerinden biri oluyor.

Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olup detoks özelliği taşıyan chia tohumu, içinde bulunan triptofan aminoasitiyle tokluk süresini uzatarak acıkmayı engelliyor. Oldukça düşük kalorili olan ve aynı zamanda uzun süre tokluk hissi yaşatarak diğer yüksek kalorili yiyeceklerden uzak tutan chia tohumu, gece geç saatlerde gelen karşı konulmaz açlık krizlerine karşı koruyor. Bitkisel protein içerdiği için kilo verirken kas kaybını önlüyor, yağ yakmayı destekliyor ve sağlıklı kilo vermeye yardımcı oluyor.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

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