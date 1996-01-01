Şifalı bitkiler arasında yer alan çörek otu sadece bu hali ile değil yağı ile de şifa dağıtmaya devam ediyor.

Çörek otu yağı ile birçok hastalık şifa kazanıyor. Çok eski yıllardan beri kullanılan çörek otu bitkisi yaygın olarak Hindistan topraklarında yetiştiriliyor. Ayrıca eski Mısırlılar tarafından da bu şifalı bitkinin sıkça kullanıldığı kullanılan kaynaklardan bilinmektedir. Birçok hastalık için şifalı bir özellik taşıması, çörek otunun yetiştirilme alanlarının da fazlalaşmasını sağlamıştır. Çörek otu birçok ülkede kara ya da siyah tohum adı ile de bilinmektedir.



Çörek otu yağı faydaları nelerdir, nasıl kullanılır?

Her derde deva diyebileceğimiz çörek otu yağının sayısız faydası mevcut. Bu faydalar arasında en çok bilinenleri ise;

• Çörek otu yağının yaraları iyileştirici özelliği vardır.

• Baş ağrısı problemi sık çekenlerdenseniz çörek otu yağı kullanarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

• Ba��ırsaklara yerleşen ve size zor anlar yaşatan bağırsak parazitlerinin ve kurtlarının düşürülmesinde büyük bir etkiye sahiptir.

• Sindirim sistemini rahatlatarak oluşabilecek gaz sorunlarının önüne geçer.

• Kabızlık sorunu yaşayanlar düzenli olarak çörek otu yağı kullanarak bu sıkıntı ile vedalaşabilirler.

• Özellikle bahar ve kış aylarında yaşanan burun tıkanıklığını geçirmede etkilidir.

• Dizanteriye karşı faydalıdır.

• Bronşit ve öksürüğe iyi gelir. Eğer kış aylarında sık sık nezle ve grip ile boğuşuyorsanız mutlaka çörek otu yağı mucizesini denemelisiniz.

• Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

• Eklem ağrıları, artrit ve romatizma için ideal bir doğal ilaç görevi görür.

• Eğer şiddetli kas ağrılarınız varsa bir çay bardağı çörek otu yağı ile ağrıyan bölgelerinize masaj yapabilirsiniz.

• Günümüzün en büyük şikayetlerinden biri olan uykusuzluk için de çörek otu yağı imdadınıza yetişiyor.

• Kalbi dış etkenlerden korur.

• Diyabet için etkilidir.

• Saç dökülmesini önleyerek saçınıza istenilen hacmi sağlar. Ayrıca düzenli olarak çörek otu yağı kullanmak saçın beyazlaşmasını da geciktirecektir.

• Saçlarınızın sağlıklı ve hızlı uzamasını istiyorsanız düzenli olarak çörek otu yağı kullanmalısınız.

• Birçok bünyede büyük bir sıkıntı oluşturan kronik yorgunluğun ortadan kalkmasında etkilidir.

• Dolaşım sisteminin düzgün işleyişine katkıda bulunur.

• Cinsel gücü artırıcı etkiye sahiptir.

• Kansere karşı güçlü bir kalkan görevi görür.

• Mide bulantısı ve ağrısı ile karşı karşıyaysanız yarım tatlı kaşığı taze zencefil suyu ve yarım tatlı kaşığı çörek otu yağını karıştırıp günde iki kez tüketebilirsiniz. Şikayetlerinizin kısa süre içerisinde ortadan kalktığını göreceksiniz.







Çörek otu yağı cilde faydaları

Sadece sağlığınız için değil, vücudunuzun dış kalkanı olan cildiniz için de etkili olan çörek otu yağı ile pek çok cilt problemine veda etmeniz mümkün hale gelecek.

• Kleopatra’nın cildinin güzelliğinin sırrının da çörek otu yağından geldiği düşünüldüğünde iyi bir cilde sahip olmak istiyorsanız mutlaka düzenli olarak bu mucizevi yağı kullanmalısınız.

• Cilt kuruluğunu engelleyerek, cilt üzerinde meydana gelecek çatlamaların önüne geçecektir.

• Deri hastalıklarından en sıkıntı verenlerinden biri olan sedef hastalığının iyileşmesinde büyük bir etkisi vardır.

• Ayaklarda kaşıntıya sebep olan tırnak ve deri mantarının tedavisinde etkin bir rol oynar.

• Akneleri iyileştirici bir özelliğe sahiptir.

• Bir başka cilt hastalığı olan egzamanın tedavisinde de etkilidir.



Çörek otu yağı zayıflatır mı?

Çörek otu yağının sayısız etkilerinden biri de zayıflamaya olan katkısıdır. Gün içerisinde kahvaltı ve yemek öğünlerinden bir saat önce bir çay kaşığı kadar çörek otu yağını bir su bardağı suyun içerisine katarak tüketmelisiniz. İştah azalmasına etki eden bu formül sizin çok daha az yemek yemenizi sağlayacaktır. Ayrıca çörek otunu çiğneyerek de aynı etkiye sahip olabilirsiniz.