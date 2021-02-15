Diş çekimi sonrası ağrı, yemek, kanama! Nelere dikkat etmeliyiz?

Diş çekimi diş hekimlerinin en son alternatifi olmalıdır. Ama eğer gerçekten dişi çekmek gerekiyor ise temel amacımız çekim yapılırken çevre dokuları koruyucu bir yaklaşım ile dişi çekmek ve sonrasında kemik oluşumunu ve kemiği saran dişeti dokularını ileride ister implant ister diğer yapılacak tüm uygulamalarda bizi destekleyecek sağlıklı ve yeterli doku oluşumunu sağlayacak teknikleri kullanmaktır.

DİŞ ÇEKİMİNİN RİSKLERİ NELERDİR?

Sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip değilseniz diş çekimi sonrasında enfeksiyon gelişmesi riski mevcuttur.

En yaygın komplikasyon dişin çıkarıldığı yuvada kan pıhtısı oluşmaması ya da oluşan kan pıhtısının bozulması ile meydana gelen kuru kemik iltihabıdır.

Kuru kemik iltihabında altta bulunan kemik hava ve yiyecek artıkları ile temas edebilecek şekilde açığa çıkmıştır. Bu çok ağrılı, ağızda kötü bir tat ve koku bırakabilen bir durumdur.

Kuru kemik iltihabı oluştuğunda hekim tarafından belli aralıklarla pansuman yapılarak ağrı durdurulur ve bölgenin iyileşmesi sağlanır.



DİŞ ÇEKİMİ SONRASI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Normal çekimden sonra çoğunlukla rahatsızlık olmamaktadır ancak ağrı kesici kullanımı gerekebilir.



Cerrahi çekimler ise daha komplike oldukları için ağrıya neden olabilirler. Çekimin zorluğuna bağlı olarak sonrasında yaşanacak rahatsızlığın belirtileri ve süresi değişir. Cerrahi çekimden birkaç gün sonra ağrı ortadan kalkar.



Bu sürede hekiminizin vereceği ilaçları düzenli ve doğru kullanmanız önemlidir.

Çekimden sonra, en az 30 dakika boyunca gazlı bez ile bölgeye basınç uygulanarak kanın pıhtılaşması sağlanır. Sonraki ilk 24 saat içerisinde, çekim bölgesinde sızıntı şeklinde kanama olabilir.



Operasyon sonrası şişliğin önlenmesi için yüz üzerinden operasyon bölgesine buz kompresi uygulanmalıdır. Cerrahiden sonraki ilk birkaç gün içinde şişlik iner.



Uyuşukluk geçene kadar yemek yemeyin, fark etmeden uyuşuk olan bölgedeki yanak-dudağı ısırabilirsiniz.



İlk 24 saat sıcak banyo yapmayınız ve sıcak yiyecek-içecekler tüketmeyiniz.



Çekimden sonraki ilk birkaç gün yumuşak gıdalarla beslenmelisiniz.



Ilık tuzlu su (bir bardak suya 1/2 çay kaşığı tuz) ile gargara yapmak da bölgenin temiz tutulmasına yardımcı olacaktır. İyileşmenin tamamlanması bir-iki hafta sürer.



Çekim sonrasında bölge dikişler ile kapatıldıysa işlemden bir hafta sonra bu dikişlerin alınması gerekebilir.



Yara üzerinde oluşan pıhtı bozulmamalıdır. Bu nedenle su ile çalkalamamalı ve tükürmemelisiniz, pipet kullanmamalısınız ve sigara içmemelisiniz. Bunlar kanamayı arttırarak, daha önce dişin olduğu delikte operasyondan sonra oluşan kan pıhtısının bozulmasına neden olur. Böylece tüm çekimlerin %5’inde oluşma ihtimali olan alveolit denen kuru kemik iltihabı oluşabilir.



Sigara kullanan kişilerde alveolit oluşuma riski daha yüksektir. Bu nedenle çekim sonrası 2-3 gün sigara kullanılmamalı.

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