Dizleri genç ve dinç tutmanın 5 yolu

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Gün içinde vücudunuzun tüm yükünü ayaklar mı yoksa dizler mi çekiyor derseniz birinci sırada dizlerin geldiğini söylemek yanlış olmaz. Ancak dizlere daha az yük binmesini engellemek de gerekiyor.

Yazı: Formsante



Acıbadem International Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Mehmet Uğur Özbaydar, taşıdığımız her fazla kilonun dizlere ekstra yük bindirdiğini belirtiyor ve 5 uyarıda bulunuyor:

1- KİLONUZA DİKKAT EDİN: Dizinize fazla yük bindirmeyin. Sahip olduğunuz her fazla kilo dizlerinize yürürken 3 kilo, koşarken 10 kilo fazla yük bindiriyor.

2- DİZ KASLARINI GÜÇLENDİRİN: Uyluk kaslarınızı kuvvetlendirin. Düzenli egzersiz diz kaslarını kuvvetli tutmanın başlıca yolu. Düzenli olarak günde 30 dakika egzersiz yapın. Diz çevresindeki kasların kuvvetli olması dizde kıkırdak hasarını önleyen en önemli faktörlerin başında geliyor.

3- DİZE YÜK BİNDİREN HAREKETLERİ YAPMAYIN: Dizinizi 90 dereceden fazla bükmemeye çalışın, günlük hareketler sırasında veya spor yaparken dizinizle ayağınızın aynı dizilimde olmasına dikkat edin. Spor sonrasında ağrı hissettiğinizde bunu hafife almayın, doktorunuza danışın.

4- DİZE DOST SPORLAR YAPIN: Diz yaralanması osteoartrit oluşma riskini katlayarak artırıyor. Dizlerde yaralanma riskinin az olduğu sporları yapın. Günlük hafif egzersizler, ara sıra yapılan ağır egzersizlerden daha faydalı. Yapılan egzersizler kuvvetle birlikte esnekliği de artırmalı. Unutmayın; yürüme, yüzme, yoga, pilates esnekliği de arttıran sporlar.

5- DOĞRU AYAKKABI DİZLERİ DE KORUR: Ayaklarınıza vücudunuzun yükünü anatomik olarak dağıtacak ayakkabıları giyin. Ayakkabıların anatomik olması veya ayaklarda şekil bozukluğu varsa bunları düzeltecek şekilde olması dizlere binen yükü azaltıyor.