Soğuk algınlığından mevsim değişikliğine bağlı halsizlik, depresyon gibi durumlardan korunmak ve tüm kış sağlıklı geçirmek için şimdiden yatırım yapmak gerekiyor.

Çörekotu tohumu: Yapılan çalışmalar; çörekotunun astım, alerji ve diyabet gibi birçok hastalıkta etkin olmasının yanı sıra bağışıklık sistemini de kuvvetlendirdiğini gösteriyor.

Öneri: 1 çay kaşığı öğütülmüş çörekotu, 1 çay kaşığı balla karıştırılarak her sabah aç karnına tüketilebileceği gibi eczanelerde satılan kapsül ya da yağ formları da kullanılabiliyor.



Beta-glukan: Suda çözülen ve çözülmeyen beta-glukanların kullanım alanları, etki mekanizmaları ile genel biyolojik aktiviteleri arasında büyük farklılık var. Örneğin, yulaftan elde edilen ve suda çözünenler, sindirim sisteminde oluşturdukları bal kıvamındaki jel yapısından dolayı kolesterol ve kan şekerini olumlu yönde etkileyerek kalp-damar hastalıkları riskini azaltırken; ekmek mayasından elde edilen ve suda çözünmeyenlerin bağışıklık sistemi üzerindeki etkisinden faydalanılıyor. Beta-glukan, enfeksiyonlara ve diğer hastalıklara karşı savaşmaya yardımcı olan beyaz kan hücrelerinin aktive olmasını destekleyerek, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Öneri: Yulafdan elde edilen beta- glukanın az da olsa bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunuyor. Fakat asıl etki ekmek mayasından elde edilenlerde olduğu için bağışıklığı desteklemek için eczanelerdeki kapsül ürünlerden faydalanmak gerekiyor.



Bal: Antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerine bağlı olarak boğaz ağrısını hafiflettiği, soğuk algınlığı belirtileri üzerinde hafifletici etkisi olduğu bilinen bal ayrıca sadece tedavi değil, önleyici ve koruyucu olarak da bitki çaylarına eklenebiliyor.

Öneri: Bitki çaylarına 1 çay kaşığı kadar bal eklemek hem lezzetini hem de antioksidan etkisini arttırmaya yardımcı oluyor.



Zencefil: Kanser tedavisinde dahi kullanılacak kadar iyi bir antioksidan kaynağı olduğu belirtilen zencefilin kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar var. Hamilelerde 1 gramın üstündeki zencefil düşük riskine yol açabilirken, safra taşı olanlarda da taşı hareketlendirip kanalın tıkanmasına neden olabiliyor.

Öneri: Kuru zencefil kullanılacaksa kuru kök halinde alıp, ihtiyaç kadar rendelenmesi; tazesinin de yine gerektiği kadar doğranması ya da rendelenmesi önem taşıyor. Beklemiş toz zencefil ise geçen sürede önemli oranda bileşen kaybına uğrayacağından etkisini kaybedebiliyor.



Bitki çayları: Adaçayı, tarçın ile karanfil, sineol ve ojenol içerikleri nedeniyle mikrop öldürücü; yeşil çay polifenol içeriği, ıhlamur müsilaj etkisi, nane yaprağı, mürver, üzüm çekirdeği, kuşburnu çayları da antioksidan içerikleri sayesinde soğuk algınlığına karşı kullanılabiliyor.

Öneri: Evinizde bulunan, sevdiğiniz aromalı bitkilerden üç-dört tanesini karıştırarak hazırlayacağınız bitki çayları ile soğuk algınlığından korunabilirsiniz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.