Doyasıya gülün

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Kimse sizi şen kahkalar atarken görmedi mi? Gülerken eliniz ağzınıza yapışıp kalıyor mu? Fotoğraflardaki en asık suratlı kadın siz misiniz? Bu eziyete artık bir son verin ve son gülen siz olun!

Nilgün Yıldız



Kötü dişlerin tek çaresi ağzınızın içini dolguyla doldurmak, dişleri beyazlatmak ve kaplama yaptırmak diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü güzel dişlere ve doğal olarak da güzel bir gülüşe sahip olmak için bunların dışında da yapmanız gereken birçok şey var. Yapılan araştırmalar güzel bir gülüşün daha akıllı, daha başarılı ve daha zengin gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle gülümsemeyi elle kapatacak kadar hafife almamak gerekiyor.



Hijyen

Dişleri fırçalamak ağzınızın sadece yüzde 25’inin temizlenmesine yardımcı oluyor. Fakat ağzınızdaki bakteriler bazen kalp hastalıkları, diyabet, dişeti hastalıkları ve hamilelik nedeniyle oluşabiliyor. Bu nedenle ağız bakımınızı yaparken fırçalamanın yanında aynı zamanda ağız temizliği için özel olan ağız gargaralarından da yararlanmalısınız. Ağız temizleyiciler plak oluşumunun engellenmesine de yardımcı oluyor.



Hassasiyet

Dişlerdeki hassasiyet yanlış fırçalama, dişeti hastalıkları, asitli yiyecekler ve içecekler nedeniyle oluşabiliyor. Ayrıca soğuk hava ya da çok sıcak ve tatlı yiyecekler nedeniyle de ortaya çıkabiliyor. Bazı diş macunları hassas dişler için özel olarak üretiliyor ve bu ürünler diş sinirlerini soğuk, sıcak ve tatlının yarattığı etkiden koruyor.

