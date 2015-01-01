Soğuk havalar gözlerde enfeksiyon riskini artırıyor. Gözlerdeki enfeksiyon; kızarma, batma, yanma, akıntı, sabah uyanınca çapaklanma şeklinde belirti veriyor.





Havaların soğuması ve kış mevsiminin gelmesi, gözlerin mikrop kapması yani konjonktivit riskini de beraberinde getirdi. Acıbadem Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu Coşar, kış mevsiminde yaşanabilecek göz enfeksiyonlarına karşı uyardı. Coşar; gribal ve boğaz enfeksiyonlarının sık yaşandığı kış aylarında okul, kreş, hastane, toplu taşıma, iş yeri ve alışveriş merkezi gibi kapalı ve kalabalık mekanlarda konjonktivitlerin kolayca salgına dönüşebileceğini ifade etti.Boğaz enfeksiyonlarına neden olan adenovirüslerin gözleri kolayca enfekte edebileceğini belirten Prof. Dr. Banu Coşar, “Adenoviral keratokonjonktivit, çok kolay ve hızlı bulaşabilen bir hastalıktır. Bu virüsü taşıyan kişilerin solunum yollarındaki veya gözlerindeki salgılar, bulaşmaya neden olur. Virüs kapıldıktan 4-10 gün sonra konjonktivit belirtileri başlar. Takip eden 12 gün boyunca, virüsü kapan kişi de bulaştırıcı hale gelir. Bu yüzden bu enfeksiyondan sonra salgınlar kaçınılmaz oluyor. Okullar, kreşler, toplu taşıma araçları ve kalabalık iş yerleri bu açıdan risk altında” dedi.Gözlerdeki enfeksiyonun; kızarma, batma, yanma, akıntı, sabah uyanınca çapaklanma yüzünden kirpiklerin birbirine yapışık olması ile kendini gösterdiğini belirten Coşar, kapalı mekanların havadaki virüslerin yayılma riskini artırdığını kaydetti. “Adenoviral konjonjktivitlerin %80’inde gözün kornea (şeffaf) tabakası da etkilenir. Belirtilerin başlamasından 7-10 gün sonra korneada beyaz benekler meydana gelir. Bu benekler 2 haftada geçebileceği gibi, daha derinlere inerlerse solmaları aylar-yıllar alabilir.” dedi.Hijyen kurallarına uymanın gözleri enfeksiyondan korumak için öncelik taşıdığını vurgulan Prof. Dr. Banu Coşar dikkat edilmesi gerekenleri de şu şekilde sıraladı:- Klavye, telefon, kalem, para, kapı koluna dokunduktan ve tokalaşmadan sonra gözlere dokunulmamalı.- Enfeksiyon kapmış kişilerle mümkün olduğunca aynı ortamda bulunmamaya çalışılmalı.- Havlu, yastık kılıfı, mendil, türban ve makyaj malzemeleri gibi kişisel eşyalar paylaşılmamalı.- Ellerin sık sık yıkanması gerektiği unutulmamalı.