Hormonlar ve biz

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Birçok kadın hormonların önemini menopoz döneminde fark etmeye başlasa da aslında ergenliğine ilk adımı attığımız günden itibaren bedenimiz de ruhumuz da hormonların etkisi altında!

Yazı: Yaprak Çetinkaya



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Alparslan Baksu’ya kadınların üreme sistemi üzerinde etkili olan hormon sistemini sorduk.



FSH VE LH

Kadın üreme sistemi; beyindeki iki merkezin birbiri ile etkileşimi ve onların yumurtalıkları etkilemesi sonucunda meydana gelen bir döngüden oluşuyor. Bu döngüde ilk basamakta beyindeki en üst merkez olan hipotalamus yer alıyor. Burada 60-90 dakika aralığı ile salgılanan ve ara ara zirve yapan bir hormon salınımı gerçekleşiyor. Bu hormonun salınımı ile bu merkezin altında yer alan hipofizden yumurtalıkları uyarıcı hormonların yani FSH ve LH’nin salınımı tetikleniyor. FSH ve LH, yumurtalıklardaki hücreleri uyararak hem hormon üretimini artırıyor hem de yumurtlamayı sağlayıcı etkiler yaratıyor.



PROLAKTİN

Prolaktin, meme bezlerinde süt oluşumunu sağlıyor. Bu hormon, salındığı bölgedeki bezlerde kanser olmayan bir büyüme nedeniyle aşırı salgılandığında ise yine yumurtalıkta çalışma bozuklukları meydana geliyor, kısırlığa kadar giden vakalar görülebiliyor. Doç. Dr. Baksu, kadınlarda adet düzensizliği ve kısırlık şikayetlerinde tiroit ile prolaktin hormonlarının öncelikli olarak değerlendirildiğini belirtiyor. Prolaktin seviyesinin yükselmesi sonucunda ilk belirtiler adet düzeninin bozulması ve göğüslerden süt gelmesi oluyor. Böyle bir yükselme varsa, hormonun salgılandığı hipofiz bezinde tümöral bir gelişim olup olmadığı değerlendiriliyor.



PROGESTERON

Salınımı yine FSH ve LH hormonlarının tetiklemesi ile gerçekleşen progesteron hormonu, yumurtlama döneminden sonra iki haftalık sürede rahmi gebeliğe hazırlıyor, buradaki bezleri hücre tutunmasına uygun hale getiriyor. Hamilelik gerçekleşmezse burada oluşan yapı ömrünü tamamlıyor ve yeni bir adet döngüsü başlıyor.



TESTOSTERON

Erkek cinsiyet hormonu olsa da kadınlarda da bir miktar bulunan testosteron, yumurtalıktaki bazı hücreler ile böbrek üstü bezinden salgılanıyor. Bu hormonun fazlalığında süreye ve seviyeye bağlı olmakla birlikte kıllanmada artış, seste kalınlaşma, deride değişiklik, hatlarda kalınlaşma gibi belirtiler görülüyor. Testosteronun yüksekliği söz konusu olduğunda hem yumurtalıkların hem de böbrek üstü bezlerinin değerlendirilmesi, varsa tümör oluşumlarının çıkarılması ve ilaç tedavisi gerekiyor.



