Kabızlığa ne iyi gelir sorusuna cevap aradık. Kabızlık nasıl geçer? Kabızlığı önlemek için alabileceğimiz önlemler nelerdir açıkladık.

Kabızlık sık sık görülen bir sindirim problemi. Bağırsak bozuklukları içinde sıkça karşılaştığımız kabızlık, yaşam kalitemizi etkileyen önemli bir sağlık sorun. Özellikle şehir hayatının getirdiği stres, yanlış beslenme, hareketsizlik gibi faktörler kabızlığa neden oluyor. Peki, kabızlığa ne iyi gelir? Bu yazımızda sizin için kabızlığa ne iyi gelir, kabızlık nasıl geçer sorularına cevap aradık. Kabızlık yetişkinler kadar bebekler ve çocuklar için de büyük bir problem. Yazımızda bebeklerde, çocuklarda ve hamilelerde kabızlığa ne iyi gelir sorusuna getirdiğimiz bazı çözümleri sizin için derledik.





Çocuklarda Kabızlığa Ne İyi Gelir?

Bugünün çocukları zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirdiği için yeterince hareket etmediği bilinen bir gerçek. Çocukların egzersiz yapmaları, bir sporla aktif bir şekilde ilgilenmeleri sağlanmalı. Çocuklarda kabızlık nasıl geçer diye soran annelerimize tavsiyelerimiz şunlar olacak: Ev yapımı yoğurt, kefir ve çorbalar, bağırsak florasını düzenlediği için uzun vadede bağırsak hareketlerini düzenleyip kabızlığın önüne geçmenizi sağlar. Çocuğu, tüketmeyi sevdiği şekerli ve asitli gıdalardan uzaklaştırmanız da bir diğer tavsiyemiz. Çocuklarda kabızlığa ne iyi gelir sorusu karşısında uzmanlar, çocuğun rekabete dayalı bir şekilde eğitilmesinin belli oranda strese neden olabileceğini, bunun da bağırsak sorunları yaratabileceğini söylüyor.





Bebeklerde Kabızlığa Ne İyi Gelir?

Bebeklerde sıklıkla görülen kabızlığın pek çok nedeni olabilir. Genetik nedenler, bebeğin katı besinlerle beslenmesi, fazla süt tüketimi bunlardan bazıları. Bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir sorusuna cevap olarak şu önerilerde bulunabiliriz: Bebeğe ılık suyla banyo yaptırılabilir. Bebek dört aylığın üzerindeyse elma, armut, erik suyu verilebilir.



Bebeği yürüteçle yürütmek ya da egzersiz yapmasını sağlayacak oyuncaklarla meşgul etmek de faydalı yöntemler arasında. Bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir diye soran annelere, dairesel hareketlerle karnına yapacağınız masajı da öneririz.





Hamilelerde Kabızlığa Ne İyi Gelir?

Hamilelik döneminde kilo alımı hareketlerde azalma ve hormonların değişimi ile sıklıkla şişkinlikle beraber kabızlık ortaya çıkar. Hamilelikte kabızlığa ne iyi gelir sorusuna yanıt olarak öncelikle alabileceğimiz önlemlerden bahsedeceğiz. Kuru meyvelerden yapabileceğiniz kompostolarla hem sıvı tüketimi sağlıklı bir şekilde karşılanmış olur hem de bağırsakların çalıştırılması sağlanır. Kuru baklagiller tüketmek hamilelik döneminde hem protein sağlar hem de kabızlığın önüne geçer. Tahıllı besinler tüketmek de hamilelikte kabızlığa karşı oldukça etkili bir yöntem. Hamilelikte kabızlığa ne iyi gelir sorusuna yanıt arayan araştırmalar sırasında, özellikle gebeliğin son haftalarında bağırsak sorunları yaşandığı gözlemlenmiş. Ayrıca hamileliğin ortaya çıkardığı kronik yorgunluğun kabızlığa zemin hazırladığı tespit edilmiş. Bu yüzden hamile kadınların düşük tempoda günlük yürüyüşler yapmaları öneriliyor.





Kabızlık Nasıl Geçer?

Kabızlık nasıl geçer sorusuna verilebilecek en güzel yanıtlardan biri de beslenme alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirmekle ilgili. Gün içinde bazen atladığımız ya da ayak üstü atıştırarak geçirdiğimiz öğünler olur ve genelde trans yağ oranı fazla, besin değeri düşük olan yiyeceklerdir bunlar. Sıvı tüketiminde su yerine kafein içeren içecekler tercih ederek daha zinde ve hareketli olacağımız yanılsamasına kapılırız. Ama uzun vadede tüm bu beslenme alışkanlığı bize bağırsak problemleri olarak geri döner. Kabızlığa ne iyi gelir diye sorduğumuzda sıvı, özellikle su tüketiminin birincil rol oynadığını görürüz.









Kuru kayısı, incir, erik, vitamin ve mineral bakımından zengin yeşil yapraklı sebzeler, tahıllı besinler, yulaf ezmesi, buğday kepeği gibi lifli gıdalar tüketmek, kırmızı et yerine beyaz et veya balık tercih etmek; hareket etmek, egzersiz yapmak temel önlemler arasında. Kabızlıktan şikayetçiyseniz ufak bir ipucu verelim: Sabah aç karnına içilen ılık limonlu bir bardak suyun oldukça faydasını göreceksiniz. Tuvalet ihtiyacını ertelememek, lokmaları iyice çiğnedikten sonra yutmak da kabızlığın önüne geçmenizi sağlayabilir.



