Kafeinin, normal bir kişi tarafından günlük alınması gereken miktarının 300 miligram olduğu, bunun da yaklaşık üçdört küçük fincana denk geldiği belirtiliyor.

Krema, şeker ve şuruplar ile birlikte hazırlanan ekstra kalorili kafeinin, vücut için tehlikeli olabildiğine dikkat çekiliyor. Kahvenin, idrar söktürücü etkisinden dolayı vücutta su kaybına sebep olduğunu söyleyen Diyetisyen Hatice Gürgen, bu içeceğin sağlıklı beslenmedeki etkisini de vurgulayarak, “Kafein; kahve bitkisinin tohumlarında, çay yapraklarında ve kakao ağacının tohumlarında bulunuyor. Merkezi sinir sistemini uyardığı için bizleri daha duyarlı, koordinasyon gücünü daha etkin hale getiriyor, bitkinlik ve dalgınlığı önlüyor. Vücutta su kaybına sebep olduğu için hangi çeşidi içilirse içilsin, en az içilen kahve kadar su içilmesi önem taşıyor” diyor.

Chia tohumu

Siyah, minicik tohumlar cüssesinden beklenmeyecek faydaları ve besleyici özelliğinin yanı sıra zayıflamaya da yardımcı olmasıyla sağlıklı beslenmenin en gözde besinlerinden biri oluyor. Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olup detoks özelliği taşıyan chia tohumu, içinde bulunan triptofan aminoasitiyle tokluk süresini uzatarak acıkmayı engelliyor. Oldukça düşük kalorili olan ve aynı zamanda uzun süre tokluk hissi yaşatarak diğer yüksek kalorili yiyeceklerden uzak tutan chia tohumu, gece geç saatlerde gelen karşı konulmaz açlık krizlerine karşı koruyor. Bitkisel protein içerdiği için kilo verirken kas kaybını önlüyor, yağ yakmayı destekliyor ve sağlıklı kilo vermeye yardımcı oluyor.