Kalp hastası çocuklarda diş sağlığına dikkat!

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Kalp rahatsızlığı olan çocuklarda ağız ve diş sağlığı hayati bir önem taşıyor!

DentGroup Kids Pedodonti Uzmanı Dr. Zeynep Erdemci, kalp hastası çocuklarda çürük ve dişeti enfeksiyonlarının dolaşımla birlikte kalbe iletilerek durumu daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle, bu tür tedavilerin geciktirilemeyeceğini vurgulayan Erdemci, doğuştan ya da sonradan kazanılmıs¸ kalp rahatsızlıkları olan c¸ocuklarda, ağız ve diş tedavilerinin, kalp sağlığı açısından risk yaratmayacak özel koşullar altında gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kalp hastası çocukların dişlerindeki bir çürüğün bile çok önemli risklere yol açabileceğini kaydeden DentGroup Kids Pededonti Uzmanı Dr. Zeynep Erdemci, “Ağızda bulunan bakteriler sağlıklı insanda bağışıklık sistemi tarafından yok edilebilir. Fakat kalp hastası çocuklarda çürük ve dişeti enfeksiyonları, dolaşımla birlikte kalbe iletilerek varolan durumu daha da kötüye taşıyabilir. Bu nedenle, ailelerin kalp hastası c¸ocukların, erken yaşlardan itibaren, iyi bir agˆız diş sagˆlıgˆına sahip olmalarını sağlamaları gerekiyor. Aileler, koruyucu agˆız dis¸ sagˆlıgˆı konusunda bilinc¸lendirilmeli” diyor.



Zaman geçtikçe tedavide daha zor hale geldiği için ailelerin çocukta varolan kalp hastalığı yüzünden ağız ve diş tedavisini ertelememeleri çok önemli! İşte dikkat edilmesi gerekenler...



• Dişler hem yemekten sonra, hem de şeker ve dondurma gibi tatlı şeyler yedikten sonra fırçalanmalı. Eğer fırça ile temizleme fırsatı yoksa mutlaka ağız su ile çalkalanmalı.

• Diş çürükleri önemli bir bakteri kaynağı. Diş çürükleri varsa tedavi edilmesi sağlanmalı. Çocuklarda 4 ayda 1 kez diş hekimi kontrolü yapılmalı.

• Çocukta herhangi bir çürük olmasa bile, 1. basamak tedavi olan, fissur örtücü ve fluor uygulamalarından oluşan koruyucu uygulamalardan yararlanılmalıdır.

• Özellikle dişetinde kanama yaratabilecek durumları da içeren cerrahi işlemler öncesinde, infektif endokardit gelişme riski bulunmaktadır. Korunmak için bu tarz işlemler öncesinde kalp doktorunun tavsiye ettiği antibiyotiği kullanmak gereklidir.?

•Sık kontrol ve doğru bilgilendirmeyle infektif endokardit riski en aza indirgenmiş olur.