Kansere çözüm var!

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Kanser artık umutsuz bir hastalık değil.

Teknolojik aletlerden çocuğunuzu uzak tutun / Prof. Dr. Süleyman Daşdağ-Biyofizik Uzmanı

Teknolojiyi sınırlayalım ama nasıl? Toplumun teknoloji harikası cihazlarla iç içe yaşaması, özellikle son yirmi yılı kapsamaktadır. Bu araç gereçleri kullanan bizler, bunların nimetlerinden yararlanmaktayız ve yararlanmalıyız. Ancak yan etkileri olabileceğini de dikkate almak, toplum yararına olur. Bu nedenle tüm elektromanyetik alan kaynaklarından korunmada önemli olan üç ana kuralı, yani süre, mesafe ve duruma göre koruyucu kıyafetler giymeyi veya kullanmayı dikkate almalıyız. Çünkü bebekler, çocuklar ve gelişme çağında olanların, elektromanyetik alanlarla etkileşimleri daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bilim adamları son yıllarda çocukluk çağı kanserleri ile elektrik, manyetik ve elektromanyetik alanlar arasında bir ilişki olup olmadığı konusuna odaklandı. Erişkinlerde görülen kanser veya diğer hastalıklar ile elektrik veya elektromanyetik alanlarla etkileşim arasında bir ilişki olup olmadığına ilişkin görüşler, en azından bu fiziksel etkenlerle etkileşirken temkinli olmayı elden bırakmamayı gerektiriyor.



