Teknolojik aletlerden çocuğunuzu uzak tutun / Prof. Dr. Süleyman
Daşdağ-Biyofizik Uzmanı
Teknolojiyi sınırlayalım ama nasıl?
Toplumun teknoloji harikası cihazlarla
iç içe yaşaması, özellikle son yirmi
yılı kapsamaktadır. Bu araç gereçleri
kullanan bizler, bunların nimetlerinden
yararlanmaktayız ve yararlanmalıyız.
Ancak yan etkileri olabileceğini de
dikkate almak, toplum yararına olur.
Bu nedenle tüm elektromanyetik
alan kaynaklarından korunmada
önemli olan üç ana kuralı, yani süre,
mesafe ve duruma göre koruyucu
kıyafetler giymeyi veya kullanmayı
dikkate almalıyız. Çünkü bebekler,
çocuklar ve gelişme çağında olanların,
elektromanyetik alanlarla etkileşimleri
daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu
nedenle bilim adamları son yıllarda
çocukluk çağı kanserleri ile elektrik,
manyetik ve elektromanyetik alanlar
arasında bir ilişki olup olmadığı
konusuna odaklandı. Erişkinlerde
görülen kanser veya diğer hastalıklar
ile elektrik veya elektromanyetik
alanlarla etkileşim arasında bir ilişki olup
olmadığına ilişkin görüşler, en azından
bu fiziksel etkenlerle etkileşirken temkinli
olmayı elden bırakmamayı gerektiriyor.