Çok sık rastlanan rahatsızlıklardan mide bulantısı ve kusma bazen tüm günümüzü zehir edebilir. Peki geçmek bilmeyen mide bulantısının çözümleri nelerdir ve kusmaya ne iyi gelir?

Vücudumuzun farklı bölgelerinden gelen uyarılar sonucunda midemizde oluşan genellikle yukarı doğru bir hareketlenme olarak hissettiğimiz bulantı, midenin kendini boşaltmak istediğinin habercisidir diyebilir. Bu bulantılar, genellikle kusmaya kadar varabilen tepkilerdir. Kusma ise, mide çevresindeki kasların aniden kasılarak midede bulunanları yukarı atması ile oluşur. Farklı sebeplerden ötürü yaşadığınız mide bulantısı ve kusma sorununu çeşitli gıdalar ve yöntemlerle evde kendi kendinize tedavi etmeniz mümkün! Peki kusmaya ne iyi gelir? Bu sorunun yanıtını almadan önce merak edilen bir başka soru ile başlayalım: 'İnsan neden kusar?'



İnsan neden kusar, kusma nedenleri nelerdir?

Öncelikle mide bulantısı ve kusmanın farklı sebepleri olabilir, dolayısıyla ilk önce rahatsızlığınızın sebebini tespit etmeniz gerekiyor. Bazen yediğiniz ya da içtiklerinizin midenizi rahatsız etmesi kusmaya sebep oluyorken, bazen de bunun sebebi bir virüs olabilir. Kusmaya sebep olan nedenlerden bazıları ise; soğuk algınlığı, aşırı miktarda yemek yemek, araba ya da deniz tutması, fazla miktarda alkol veya kafein içeren içeçek tüketimidir. Bunların yanı sıra bazı zamanlarda da, beyinden gelen sinir sinyallerindeki veya iç kulaktaki denge mekanizmasında bir bozukluk da kusmaya neden olabilir.



Kusmaya ne iyi gelir?

Öncelikle mide bulantısı ve kusma durumunda yediklerinize dikkat etmeniz ve kusmadan dolayı su kaybettiğiniz için bol bol sıvı tüketmeniz gerekiyor. Fakat sıvı tüketimine küçük miktarlarla ve de küçük yudumlarla başlamak önemli, yoksa bulantınızı tetikleyebilirsiniz. Tek seferde yetişkinler için bir bardaki çocuk için ise yarım barda kadar su içmek yeterli olacaktır. Su dışında, çorba, taze sıkma meyve suları, soda ve zencefil, papatya gibi bitki çaylarını da sıvılar tüketiminize eklemelisiniz. Mide bulantısı ve kusma probleminiz varken, bulantıyı daha da vahim bir hale getirebileceğinden süt ve süt ürünlerinden uzak durmak gerekiyor fakat süte karşı hassasiyetiniz yoksa eğer yoğurt tüketmenizde hiçbir problem yok. Bulantı ve kusmanızı yenmek için sıvı tüketiminizin yanında sindirimi basit ve midenizi rahatsız etmeyecek; patates, pirinç, elma püresi, muz gibi katı gıdaları da tüketebilirsiniz.



Yağlı ve kızarmış yiyeceklere ise yaklaşmayın!

Kusma sonrası iyi hissetmek ve rahatlamak için temiz hava almak, duşa girmek, uyumak ve derin nefes alıp vermek size yardımcı olacaktır.



Kusma sonrası kuru öksürüğe doğal çözümler

Kusma esnasında ve sonrasında oluşabilen kuru öksürük boğazlarını yoracaktır, ev ortamınızı sürekli olarak havalandırıp, bol su tüketerek kuru öksürüğünüzden kurtulabilirsiniz. Kuru öksürüğün geçmesi için bazı doğal yöntemler şunlardır:



- Nişastayı su ile kaynatın, pekmez ve limon suyu ekleyerek karıştırın.



- 2 tatlı kaşığı dut pekmezine bir miktar karabiber dökerek yiyin.



- Ihlamur ve ayva yaprağını kaynatarak, ılıtıp için.



- 1 çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı balı karıştırıp yiyin.



- Elma kabuğu ile, zencefil, ayva, ıhlamur, limon ve tarçını kaynatın, ılıtıp için.







Kusmak için ne yapmalı?

Eğer mide bulantınız sürekli devam ediyor ve bir türlü kusamıyorsanız, midenizdekileri çıkartmak için kendiniz bazı yöntemler deneyebilirsiniz.



1. Parmak yöntemi: Öncelikle ellerinizi iyice yıkayın ve kusacağınız yeri seçip, başınızı öne eğerek oturun. Sonrasında işaret ve orta parmağınızı dilinizin üzerine doğru koyun ve geriye doğru ilerleyin. Kusmayı başlatmak için parmaklarınızı aşağı doğru bastırmanız yeterli.



2. Diş fırçası yöntemi: Yumuşak kıllı bir dış fırçasını ıslatıp, dilinizin arka tarafına doğru sürtün. Midenizde kasılmalar ve kusma başlayana kadar bunu tekrarlayın. İşe yarayacak!



3. Elma sirkesi: Eğer gıda zehirlenmesi yaşadığınızı düşünüyorsanız, kusmak için elma sirkesi sizin dostunuz! 1-2 yemek yakışı kadar elma sirkesini yutun. Elma sirkesinin keskin tadı ve kokusu midenizin bulanmasına ve kusmanıza sebep olacak.



4. Dönme Yöntemi: Evet! Dönen bir sandalyeye oturup yavaş yavaş hızınızı arttırarak dönmek, başınızın dönmesini ve kusmanızı sağlayacak.



Çocuklar neden kusar?

Çocuklarda mide bulantısı ve kusma çok fazla rastlanan bir durum olmakla birlikte, daha ileri boyutlara taşınmadan önlem alınmalıdır. Aşırı beslenmek, şiddetli öksürük, araç tutması kusma sebebi olabilir. Fakat bu gibi zararsız nedenlerin yanı sıra mide-bağırsak enfeksiyonları, orta kulak iltihabı, idrar yolu iltihabı da kusma ile başlayabilir.



Kusan çocuğa ne yedirilmeli?

Kusan çocuğunuza, muz, patates püresi gibi hafif gıdalar yedirmeli ve çok fazla olmamak kaydıyla su ve çorba içirmelisiniz. Mide bulantısı ve kusma, çocuğunuzda çok sık rastladığınız bir durumsa mutlaka doktorunuza başvurmalısınız!