Geçmişten günümüze evlerin, dolapların çeyiz sandıklarının gizli güzellik sırrı olan lavantanın; huzur veren enerjisinin yanı sıra başka birçok faydası da var.
Lavanta A ve C vitaminleri açısından oldukça zengin. Çok etkili bir antioksidan görevi üstleniyor. Ayrıca içinde protein, kalsiyum ve demir var.
Lavanta karaciğerin düzenli çalışmasını sağlıyor. Ayrıca karaciğer yetmezliği ve hepatit gibi hastalıkların tedavisine yardımcı oluyor. Günde bir ya da iki kez ağızda az miktarda lavanta çiğnemek ya da çayını içmek karaciğere destek oluyor.
Lavanta çayı romatizma ağrılarının giderilmesine yardımcı olur.
Saç dökülmesine karşı da savaşıyor. Lavantayı kaynatıp, su soğuduktan sonra saçlara sürmek kuvvetlenmesine destek oluyor.
Lavanta gözlerde oluşan arpacık, tahriş ya da alerji kaynaklı kaşıntılara iyi geliyor. Lavanta çiçeği yaprağı ile kompres yapmak rahatlatıyor.
Lavanta yağı ile şakaklara masaj yapmak migrene iyi geliyor.
Lavanta idrar söktürücü olarak da fayda sağlıyor. Böbrek ve sindirim sistemi rahatsızlıklarını önlüyor. Bulantı, kusma ve gaz şişkinliğini engelliyor.
Lavanta kokusu uykuya dalmaya yardımcı oluyor. Yarım su bardağına bir çay kaşığı lavanta damlatmak uyku sorunlarını çözmeye destek oluyor.
Lavantanın içeriğindeki yağlar sakinleştirici ve yatıştırıcı özelliğiyle sinir sistemini rahatlatıyor.