Günlük hayatta tükettiğimiz pek çok besinde bulunmanın dışında magnezyum mineralinin doğum yapan kadınların sancısını dindirmek için kullanıldığını ve antidepresan üretiminde önemli olduğunu biliyor muydunuz?

Vücuttaki dengenin ve işleyişin düzenli bir biçimde devam etmesi bakımından magnezyumun rolü göz ardı edilemez. Magnezyum eksikliği önemli organların çalışma sisteminde bozukluklara neden olacağı için hayati komplikasyonların meydana gelmesine sebep olabilir.



Magnezyum eksikliği nedir?

Magnezyum eksikliği organların pek çoğunda tedavisi oldukça zor hatta mümkün olmayan problemlere yol açıyor. Kişilerin enerji ihtiyacını karşılarken vücutta yeteri miktarda bulunmadığı takdirde öncelikle kalp ve böbrek gibi hayati organların hasar görmesine neden oluyor. Ayrıca bu mineralin eksik olduğu kişilerde özellikle halsizlik ve nefes darlığı gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Düzensiz beslenen ya da ileri yaştaki kişilerde daha sık rastlandığı görülüyor. Basit bir kan testi yardımı ile magnezyum eksikliği olup olmadığı belirlenebiliyor.



Günlük magnezyum ihtiyacı ne kadardır?

Her yetişkin bireyin gün içerisinde alması gereken bir magnezyum oranı bulunuyor. Bu oran erkeklerde 400 miligram iken kadınlarda ise 310 miligram civarında olmalı. Hamilelikte ise bu minerale duyulan ihtiyaç kısmen artıyor. Hamile kadınların kişisel durumlarına göre günlük ihtiyaç 350 miligram seviyesine çıkıyor.



Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir?

Uyku ve yorgunluk hali öncelikli belirtiler arasında bulunuyor. Zaman içerisinde bu durum aşırı halsizlik ve uyku bozukluğuna kadar çıkıyor. Bazı kişilerde ise bu eksiklik depresyonu dahi tetikliyor. Yeteri kadar içerisinde magnezyum bulunan gıdaların tüketilmemesi hastalığı ortaya çıkarıyor. Aşırı strese bağlı olarak da bazı kişilerde ortaya çıksa da özellikle gün içerisinde aşırı çay ve kahve tüketenlerde görülme olasılığı artıyor. Bunun yanı sıra alkol ve uyuşturucu bağımlılarında da bu mineralin eksik olduğu görülüyor. Sindirim sisteminde yaşanan sıkıntı nedeni ile bağırsak problemleri yaşayanlar da risk grubu içerisinde yer alıyor. Baş ağrısı, el ve ayaklarda sürekli üşüme ve uyuşma, sırtta görülen ağrı, tırnakların geç uzaması ya da sürekli olarak tuz tüketme isteği en dikkat çeken belirtiler arasında sıralanıyor. Görülen halüsinasyonlar da durumun ciddi boyut kazandığını gösteren belirtiler içinde.







Magnezyum açısından zengin besinler neler?

Düzenli bir beslenme alışkanlığı olan kişiler aslında gün içerisinde ihtiyacı kadar magnezyum alıyor. Özellikle tahıllı ekmekte ve yeşil yapraklı sebzelerde yoğun olarak bulunan mineral en çok badem, fındık ve ceviz gibi kuruyemişlerde bulunuyor. Bunun yanı sıra süt ve süt ürünlerinde, kırmızı ette ve tavuk etinde insan ihtiyacını karşılayacak düzeydezmagnezyum bulunuyor. Pancar, nane, roka, muz, çilek, kuru bakliyat, kabak çekirdeği, maden suyu ve susamdan da bu ihtiyaç karşılanabilir. Fakat bu gıdalar arasında özellikle keten tohumu mucizevi etkiye sahip. Tane halinde tüketmek yerine öğütülerek düzenli olarak her gün tüketilen keten tohumu vücudun tüm ihtiyacını karşılıyor. Bazı kişilerde besin yolu ile kapatılamayacak düzeyde bir açık bulunabilir. İşte bu durumda damar yolu ile takviye yapılabilir. İnsan hayatını oldukça etkileyen bu eksiklik uzman görüşü yardımı ile giderilmeli. Demir eksikliği gibi çok sık görülen bir rahatsızlık olmasa da görüldüğü zaman insan hayatını tehlikeye sokacak düzeye ulaşıyor. Cilde haricen uygulanacak magnezyum yağı da rahatsızlığın çözümü için etkili yöntemler arasında gösteriliyor. Bunun yanı sıra epsom tuzu duş alınacak suya karıştırılabilir ya da küvet su ile doldurulup epsom tuzu karıştırılabilir. Bu su da 15 dakika kadar kalmak cilt yolu ile minerallerden yararlanmayı sağlar. Fakat tüm bu uygulamalar öncesinde mutlaka bir dahiliye hekimi ile görüşmekte yarar bulunuyor. Bu elementin eksikliği kadar vücutta gereğinden fazla birikmesi de benzer sorunları beraberinde getiriyor. Fazlalığın sebepleri arasında aşırı takviye ilaçlar ve su tüketimin az olması gösteriliyor.



Magnezyum eksikliğinde görülen hastalıklar nelerdir?

Tedavi edilmez ise ilerleyen dönemlerde hayati organlar işlevlerini tam anlamı ile yapamayacak duruma geliyor. Kalp ve karaciğer yetmezliği bu problemler içerisinde yer alıyor. Ayrıca vücudun kas sisteminde de olumsuz etkiler gözlenir. Uyku esnasında yoğunlaşan sıçramaların ve krampların yine eksiklik ile orantılı olduğu biliniyor. Böbrek taşı, yüksek tansiyon, kulak çınlaması, kemik erimesi, diyabet ve astım gibi pek çok rahatsızlığın altında da bu sorun yatıyor.