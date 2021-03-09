Maske takarken gözlüklerin buharlanması nasıl önlenir? 6 ipucu

Pandemi sonrası maskelerimiz hayatımızın vazgeçilmezlerinden... Maske, gözlük camlarının buğulanmasına ve görüşün engellenmesine sebep olabiliyor. Maske takarken gözlük buğulanmasını önlemenin pratik yolları neler? Maske taraken gözlüklerin buharlanması nasıl önlenir? Sağlık sitesi Healthline maske takarken bazı ipuçları veriyor...

Gözlüklerdeki ani bir buharlanma için yapılabilecek 2 şey var: Ya camlardaki buğulanmasının gitmesini beklemek ya da gözlüğü çıkartmak. Ancak gözlüğü çıkartmak görüş kalitesi ve netlik açısından sorun yaratabilir. Ki, son dönemde maske takarken çok sık yaşanan bir durum. Ancak neyse ki maske takarken gözlüğün buharlanmasını önlemek için kimi pratik ipuçları var.

MASKE TAKARKEN GÖZLÜKLÜKLERİN BUHARLANMASINA KARŞI PRATİK YOLLAR

Camlarınızdaki buharın dağılmasını beklemek her zaman bir çözüm yolu değil. Çünkü örneğin araba kullanıyor olabilirsiniz. Peki, neler yapılabilir? İşte bazı ipuçları

1. Burun klipsi kullanın

Maske takarken gözlüğünüz buğulaşıyorsa, bunun nedeni maskenizin tam oturmaması olabilir. Ayarlanabilir burun klipsli bir maske bu sorunu çözebilir.

Maskenizi yerleştirdikten sonra, maskeyi burun köprüsünüzün üzerine sıkıştırmak için burun klipsini sıkıştırın. Tam oturan bir maske nefesle camların buğulanmasını önlemeye yardımcı olur. Maskelerinizde burun klipsi yoksa, kendinden yapışkanlı silikon burun klipsleri satın alabilir.

2. Sabunlu suyla yıkayın

Gözlüğü kullanmadan önce yumuşak bir sıvı sabunla yıkayın. Vaktiniz varsa, onları havada kurutun. Hemen takmanız gerekirse, yumuşak bir bezle yüzeyi nazikçe kurulayın. Gözlüğünüzde çok ince bir sabun molekülü tabakasının kalacağını ve buğu oluşumunu engelleyen şeffaf bir kaplama oluşturacağını göreceksiniz.

3. Buğu önleyici sprey sıkın

Piyasada satılan bir dizi buğu önleyici sprey, gözlüklerinizi şeffaf bir filmle kaplayarak sis oluşumunu önleyebilir. Birçoğu gözlük, kişisel koruyucu ekipman, yüzücü gözlüğü ve dalış maskelerinde kullanılmak üzere formüle edilmiştir. Gözlüğünüzdeki koruyucu kaplamalara zarar vermeyecek bir marka arayın.

4. Maskenizi içeri sokun

American Academy of Ophthalmology diğer iki strateji önermektedir. Gözlüğünüzle maskeniz arasında daha fazla hava akabilmesi için gözlüğünüzü burnunuzdan biraz daha aşağı kaydırın veya gözlüğünüzü maskenizin üst kenarına takın.

Gözlüğünüzün tarzına bağlı olarak, maskenizi biraz yukarı doğru çekebilir ve gözlüğünüzün alt kenarını maskenizin üzerine indirebilirsiniz. Gözlüğünüzün ağırlığı, havanın yukarı kaçmasını engelleyebilir.

Bir gözlükçü de gözlüğün paletleri yardımıyla ayar yapabilir.

5. Maskenizi cilde zarar vermeyen bantla sabitleyin

Cildiniz çok hassas değilse, cilde zarar vermeyen ince bir bant şeridinin maskenizi yerinde tutacağını ve gözlüğünüzün buğulanmasını önlemek için üst kenarı kapatacağını fark edebilirsiniz. Yine de bu yöntemle dikkatli olun. Bant - ciltte tıbbi kullanım için tasarlanmış bile olsa - hassas gözlerinizin ve burnunuzun etrafındaki hassas cildi yaralayabilir.

6. Buğu önleyici bezleri deneyin

Hızlı ve kullanışlı bir yöntem istiyorsanız, bazı buğu önleyici bezler satın alabilirsiniz. Bazıları önceden paketlenmiş, tek kullanımlık bezlerdir ve diğerleri yeniden kullanılabilen kaplanmış mikrofiber bezlerdir.

GÖZLÜKLER NEDEN BUĞULANIYOR?

Peki, gözlükler neden buğulanıyor? Sıcak hava daha soğuk bir yüzeye çarptığında yoğunlaşma meydana gelir. Bu, bir yüzeyde puslu su damlacıklarının oluşmasına neden olur. Gözlüğünüzde buğulanma, dışarıdaki soğuk ortamdan sıcak bir odaya adım attığınızda veya klimalı bir alandan çıkıp nemli yaz şartlarına adım attığınızda meydana gelebilir.

Ve daha önce de belirtildiği gibi, sıcak nefesiniz bir maske veya yüz siperi altından yükselip gözlüklerinizin soğuk lenslerine çarptığında buharlanma meydana gelir.

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