Uzmanlar, tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgınında sosyal mesafe kurma, el yıkamanın önemi dışında, maske takmanın da gerekli olduğu uyarısını sürekli yeniliyorlar. Peki, çocuklar? Maske takma konusunda onları nasıl bilinçlendirebiliriz?

Çocuklar her yaşta ebeveynlerini model aldıkları için, maske takma konusunda da sizi izleyeceklerdir. Eğer siz maske takmanın önemli olduğunu düşünmüyorsanız ve bu konuda gerekli özeni göstermiyorsanız, onlar da aynı şekilde bunu uygular.



Çocuklar büyüdükçe onlara COVID-19 konusunda daha şeffaf olabilirsiniz. Çocuğunuzun yaşına uygun şekilde, onu korkutmadan ihtiyaçlarına ve yaşına uygun şekilde bu konuda bilinçlendirmeniz gerekir. Çocukları aşırı tedirgin etmekte doğru değildir.

ÇOCUKLARI MASKE KONUSUNDA NASIL BİLİNÇLENDİRMELİYİZ?

Uzmanlar, çocuklarınıza maske takmanın önemini anlatabilmeniz için şu tavsiyelerde bulunuyorlar:

EVDE PRATİK YAPIN

Colorado Centura Sağlık Merkezi'nden doktor Shauna Gulley, ebeveynlere çocuklarına davranış konusunda hizmet veriyor. Salgın döneminde de bu krizle nasıl başa çıkacakları konusunda yardımcı olmaya çalışıyor. Yine kendi çocuklarını da aynı şekilde bilinçlendirmeye çalışıyor.

Gulley bu konuda şunları söylüyor:

"Maskeyi tıpkı bir kot pantolon gibi düşünün. İçine girmek rahatsızlık vericidir. Ama zamanla alışıyorsunuz ve gün içinde vücudunuzun bir parçası haline geliyor. Maske de ilk takıldığında rahatsızlık verse de bir süre sonra alışacaksınız. Siz de çocuklarınızla dışarı çıkmadan önce evde bu konuda pratik yapın ve onların maskeye alışmasını sağlayın. Aileler çocuklarını yaş gruplarına göre, maske takmaları konusunda bilinçlendirmeliler. Eğer kendileri maske takmanın önemini kavramamışlarsa, çocuklarına da bu konuda yardımcı olamazlar. Özellikle 24 yaşındaki çocuklar ailelerini taklit konusunda çok yeteneklidirler. Eğer anne, baba, kardeşler maske takmazsa, küçük kardeşler de onları takip eder ve maske takmayı istemeyebilir."

Bir diğer psikolog Cynthia Northington-Purdie de çocukların maske takma konusunda bilinçlenmeleri ile ilgili şunları ekliyor: "İlkokul ve ilkokul öncesi çocuklar için maske takmak bir oyuna, eğlenceye dönüştürülebilir. Bilindiği üzere çocukların yüzlerine uygun boyutlarda ve rengarenk, desenli maskeler piyasada satılıyor. Yine onların kitaplarda, çizgi filmlerde sevdiği karakterlerin üzerinde bulunduğu maskeler de çocukları mutlu eder."

'MASKE TAKARSAN BU SANA GÜÇ VERECEK'

ABD'li psikolog açıklamasında şu cümlelere de yer verdi:

"Okul öncesi çocukların sevdikleri hayvanların resimlerinin bulunduğu maskeler de onları hem salgından korur, hem de severek takmalarına sebep olur. Okula başlamadan önce duygusal zekalarının aileleri tarafından geliştirilmesi gereken çocuklar, uygun bir dille korkutulmadan salgın konusunda bilinçlendirilmelidirler. Ancak ebeveynler, "Maske takarsan sana bu güç verecek" gibi gereksiz ve hayal ürünü olan cümlelerden kaçınmalıdırlar. "

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