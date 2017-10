Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Er, meme kanserinde doğru sanılan 7 yanlışı anlattı.

Mamografideki radyasyon meme kanserine yol açar!

Mamografi meme kanserinin erken tanısı için meme muayenesi ile birlikte gereklidir. Mamografide verilen radyasyon dozu çok küçüktür. Bu dozdaki radyasyonun kansere neden olma olasılığı çok nadirdir. Uygun dozda ve uygun aralıklarla yapılan mamografideki radyasyonun sağladığı yarar zarara oranla daha fazladır.



Ailemde kanser yok, bende meme kanseri olmaz!

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserlerdendir. Meme kanseri olan 10 kadından 8’inde ailesinde meme kanseri öyküsü yoktur. Bu nedenle ailede olmaması meme kanseri gelişmesini engellemez. Aile öyküsü olanlarda ise risk yüksektir, o kişilerin yakın takibi gereklidir. Standart riski olan kadınlar için 40 yaşından itibaren düzenli doktor kontrolleri ve mamografi önerilmektedir.



Emziriyorum, kanser gelişmez!

Meme kanserinden koruyucu faktörlerden biri de emzirmektir ama emzirme tek başına koruyucu değildir. Bazen emzirirken enfeksiyon ya da süt kanallarının tıkanması sonucu memede değişiklikler gelişir ki bunlar kanserle ilgili değildir. Nadir olarak ise emzirme sırasında kitle gelişir ve bu durum enfeksiyonla karışır. Sert, zamanla büyüyen kitle saptanırsa kanser açısından dikkatli olmak gereklidir. Meme kanseri ileri yaşlarda daha sık görülmekle birlikte genç kadınlarda da görülebilmektedir.



Meme kanseri riskimi azaltamam!

Bazı faktörler var ki onları değiştiremeyiz. Yaşımız ilerledikçe kanser riski artar. Doğuştan getirdiğimiz genler ve aile öykümüzü de değiştiremeyiz. Ama riskimizi azaltmak için yapabileceklerimiz de var. İdeal kiloda olmak, düzenli spor yapmak, alkol alımını sınırlamak ve sağlıklı beslenmek meme kanseri gelişimini önemli ölçüde azaltmaktadır.







Bir memede kanser saptanırsa iki memenin de alınması gerekir!

Yıllar içinde her iki memenin de ameliyatını isteyen kadın sayısı artmıştır. Ancak bu durum her hasta için gerekli değildir ve sağ kalımı artırmaz. Meme koruyucu cerrahi ve ardından yapılan radyoterapi ile benzer sonuçlar elde edilir. Diğer memede kanser gelişme oranı çok düşüktür. Yakın takip ile erken tanı mümkün olması nedeniyle her hastaya bu ameliyat önerilmez. Ancak genetik yatkınlığı olan (BRCA 1 veya 2 pozitif) kişilerde koruyucu olarak iki memenin de alınması seçeneklerden biridir.



Meme kanseri yalnızca kadınlarda olur!

Meme kanseri kadınlarda sık olur ama nadiren erkeklerde de görülür. Meme dokusu az olması nedeniyle erkeklerde daha kolay saptanır. Eğer memede veya koltuk altında sertlik veya şişlik hissederse bir erkek doktora başvurmalıdır.



Kansere iğne (biyopsi) veya bıçak (cerrahi) ile dokunulursa yayılır!

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er, “Bu miti destekleyen herhangi bir bilimsel dayanak yoktur. Kanserin tanısı için biyopsi gereklidir ve biyopsi yapılması yayılımı hızlandırmaz. Başlangıçta düşünülenden daha ileri bir evrede saptanması belki bu şekilde yanlış bir algıya neden olmaktadır. Hastalık yaygın değilse cerrahi ile çıkarılması da tedavinin bir parçasıdır. Kanser cerrahisi prensipleri ile ameliyat yapılması halinde hastalığın yayılmasına neden olmaz. Mitlerin asıl nedeni korkudur. Korkuyu gidermek ise bilgilenmek ile mümkündür” diyor.