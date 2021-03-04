Obezite nedir? Obezite hesaplama nasıl yapılır?

Obezite ile ilgili bütün merak edilen soruları Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kamil Gülpınar sizler için cevapladı.

OBEZİTE HASTALIĞI NEDİR?

Vücudumuzda belli oranda yağ kitlesi bulunmaktadır. Zaman içerisinde genetik ve çevresel faktörler ile bu yağ kütlesi artabilir ya da azabilir. Obezite, bulunan bu yağ kütlesinin yağsız kütleye oranla aşırı artması duruma denir. Daha özet haliyle ise kişilerin boylarına göre sahip oldukları kiloların fazla olmasıdır diyebiliriz.

KİŞİ OBEZİTE HASTALIĞINA NEDEN YAKALANABİLİR?

Obezite hastalığının zemininde birden fazla hastalık yer almaktadır. Ancak karşılaştığım vakalarda en sık gördüğüm nedenler sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşama sahip olmak. Bu nedenler haricinde ise aşırı beslenme, vücudumuza zarar veren besinlerin sıkça tüketilmesi, kişilerin demografik özellikleri, hormonal ve metabolik durumları, psikolojik sorunları, sıklıkla düşük kalorili diyetlerin yapılması, sigara ve alkol tüketimi, anne sütünün yeterli alınamaması da obeziteye zemin hazırlamaktadır.

OBEZİTE HESAPLAMA

Obezite ilk olarak kendi vücut yağ oranı ile belli eder. Vücutta bulunan yağ oranı arttıkça tehlike zilleri çalar. Yapılması gereken şey ise beden kitle endeksini hesaplamaktır. Bu işlem oldukça kolaydır; vücut ağırlığının boy ölçüsüne bölünmesi ile bulunur. Sonucu ise şu şekilde yorumlanmalıdır;

Elde edilen değer 25-29,9 arasında ise kişi fazla kiloludur. Bu aralıkta kişide diyabet görülebilir ve kalp hastalığı riski oluşmaya başlar.

Elde edilen değer 30-34,9 arasında ise 1. Derece Obez dediğimiz düzeydir. Bu aralıkta kişide çeşitli sağlık sorunları oluşmaya başlamıştır. Özellikle diyabet ve kalp hastalıklarının durumu ciddi boyutlara yol açabilir.

Elde edilen değer 35-39,9 arasında ise 2. Derece Obez dediğimiz Obezite düzeydir. Bu aralıkta kişide sağlık sorunları kendini belli eder ve hayat kalitesi oldukça düşer, hareketler yavaşlar.

Elde edilen değer >40 arasında ise 3. Derece Obez dediğimiz Morbid Obezite düzeydir. Bu düzey en tehlikesidir. Kişinin yaşamını tehdit eder ve geri dönüşü olmayan hatta ölümcül hastalıklara sebebiyet verebilir.

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OBEZİTE İLE OLUŞABİLECEK DİĞER HASTALIKLAR

Tip 2 diyabet

Yüksek tansiyon sorunu

Kan yağ değerlerinin yüksek olması

Yüksek kolesterol

Karaciğer yağlanması

Damar sertliği

Eklem rahatsızlığı

Uyku apnesi

Kadınlarda görülen yumurtalık kistleri

Aşırı tüylenme

Erkek çocuklarda hormonal bozukluklar

Depresyon

Bunların haricinde obezite hastalarında horlama, aşırı terleme, eklemlerde ve sırtta ağrı, ciltte tahrişe bağlı enfeksiyonlar, nefessiz kalma gibi belirtiler de görülebilir.

Obezite zaman içerisinde yavaş yavaş ilerleyerek oluşur. Bu süreçte kendini diğer hastalıklar ile belli edilebilir. Bu belirtiler iyi izlenmezse obezite süreci hızlanabilir ve tedavi süreci daha zor olabilir.

OBEZİTE TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIK MI?

Obezite, ortalama yaşam ömrü uzadıkça hayat kalitesini düşürür. Bu sebeple mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Tedavi yöntemlerinde ise ilk alternatif tıbbi beslenmedir. Kişinin hayat düzenine göre oluşturulacak beslenme listesi ile sağlıklı seçimlere yönelmesi sağlanır. İkince yöntem ise medikal tedavilerdir. Hormon dengesinin bozulması ile obezite sorunu oluşabilir. Bu durumlarda altta yatan sebepler belirlenerek endokrin sorunu ilaç ya da cerrahi yöntemler ile tedavi edilmeye çalışılır. Kullanılacak ilaçlar mutlaka uzman bir hekim kontrolünde alınmalıdır.

Diğer bir alternatif ise obezite cerrahisidir. Cerrahi yöntemlerin en büyük avantajı diyet ve spora kıyasla yüksek oranda başarı sağlanmasıdır. Kullanılacak yöntemler sonucunda ortaya çıkan etki estetik görünüm ile sınırlı kalmayıp yaşam kalitesini de yükseltmektedir. Obezitenin sebep olduğu hastalıklara da cerrahi yöntemler ile kalıcı sonuçlar sağlanabilir. Cerrahi operasyonlar sonrası kişiler kısa sürede sosyal yaşamlarına dönebilirler.

Tedavi yöntemlerinden sonra kişileri neler öneriyorsunuz?

Obezite ölümcül risk taşıyan bir hastalıktır. Her ne kadar medikal ya da cerrahi yöntemler uygulansa bile bu süreçte önemli olan kişinin beslenme davranışını değiştirmesidir. Kişi sağlıklı duruma geldikten sonra sağlıklı beslenmez ve hareketsiz yaşamına geri dönerse zorlu süreç daha zor bir şekilde karşısına çıkacaktır.

Obezite hastalığına yakalanma riskini azaltmak için siz neler önerirsiniz?

Atılacak en önemli adım sağlıklı beslenme düzenin tercih etmek ve hayat akışı içine sporu dahil etmektir. Bu iki önemli madde alışkanlık haline getirildikten sonra ise yapılabilecekler raf ömrü uzun ve yüksek kalorili gıdaları tüketmemek, yapay şeker tüketimini azaltmak ve günlük su ihtiyacı kadar su içmek yeterli olacaktır.

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