Selüliti oluşmadan engelleyin

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Cilt altı bağ dokusunun iltihaplanmasına “selülit” deniliyor ve ne yazık ki her kadında selülit oluşma ihtimali bulunuyor. Paniğe kapılmıyoruz ve onunla savaşmanın yollarını öğreniyoruz.

Yazı: Yaprak Çetinkaya



Eskiden selülitin lafı edilmezdi çünkü kadınlar dış görünüşleri ve sağlıkları konusunda bu kadar detaylı düşünmüyordu, bir dirhem et bin ayıp örtüyordu. Günümüz kadınları ise baştan ayağa kendini inceliyor, ihtiyacı olan bölgelere vakit geç olmadan müdahale ediyor, sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya çalışıyor. Ancak bu gidişatta bir de çelişki var; kadınlar artık daha az hareket ediyor, mutfak için yaptıkları alışverişlerde daha fazla işlenmiş gıda seçeneği ile karşılaşıyor. Eskiden sadece pazardan alınan doğal gıdalarla hazırlanan sofraların yerini hızlı hazırlanmış yemekler, restoranlarda sipariş edilen bol yağlı soslu seçenekler, görmezden gelmekte zorlanılan tatlılar alıyor. Bunlara bir de tüm gün ofiste oturmak ve her yere otomobil ile gitmek eklenince selülit sorunu kaçınılmaz oluyor. Medical Park Göztepe Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Keservuran, selülit ile etkili bir şekilde savaşmanın yollarını anlattı.



Türk kadınında selülit görülme oranı nedir? Genetik yatkınlığımız var mı?

Türk toplumundaki kadınların fiziksel yapılarına baktığımızda (halk arasında yuvarlak hatlı da denmekle beraber) genellikle kalça ve basen kısımlarının geniş olduğunu görüyoruz. İşte vücuttaki bu yuvarlak hatlar aynı zamanda dişiliğin simgesi östrojen hormonunun da etkinliğini gösteriyor. Dolayısıyla genetik yapı olarak yatkın olduğumuz söylenebilir. Ancak bu tek faktör veya temel neden değil. Dünya ortalamasına baktığımızda toplumuzdaki selülit şikayetleri de bu oranlarla paralel seyrediyor. Gelişim dönemindeki kadınların yüzde 12’sinde, hamile kadınların yüzde 20’sinde, menopoz dönemi ve sonrası kadınların yüzde 25’inde, tüm yaşlarda vakaların yüzde 43’ünde selülit şikayetleri ile karşılaşılıyor. Fazla kilolu, şişman, normal veya zayıf kadınların hemen hemen hepsinin selülit şikayetleri bulunuyor.

