Modern dünyanın kadınlara sunduğu en büyük kullanışlı kolaylıklarından biri haline gelen vajinal tampon, adet günlerinin can sıkan yanlarını kadınlara unutturması ile adeta bir devrim niteliğindedir.

Tampon vajina bölgesine yerleştirilen ve vajinadan sarkan bir ipe sahip olan, kanı emecek şekilde bir yapı ile tasarlanmış hijyenik ürüne verilen isimdir. Üç farklı büyüklükte tasarlanan tampon, kadının adet kanamasının yoğunluğuna göre seçilebilir. Pamuktan yapılan bu ürün özel bir işlemle hazırlandığı için vajinada kalıntı bırakması söz konusu değildir. Hijyenik bir şekilde üretilen tamponun dışı kullanıma kadar plastik bir örtü ile kaplanır. Tamponu eline alan kişi böylece sadece kendi dokunduğu bir ürünü kullanmanın güvenini yaşar. Kullanan kişinin kendi hijyenine de önem vermesi bu açıdan oldukça önemlidir. Tamponu elinize almadan önce mutlaka ellerinizin temiz olmasına özen göstermelisiniz. Kendi hijyeninizi sağladıktan sonra tamponu çıkarmalı ve hiçbir yere değdirmeden kullanmalısınız. Vajinal tamponlar hijyenik petlerden farklı olarak kanı vajina içinde hapsederek kadınların özel günlerinde yaşadığı birçok sorunu ortadan kaldırır. Hijyenik pet ve tamponların tek ortak özelliği hijyen açısından sıkça değiştirilmeleri gerektiğidir. 4-6 saatte bir değiştirilmesi gereken tampon değiştirilmediği takdirde ‘Toksik Şok Sendromu’ yaşamanız mümkün hale gelecektir. Vajinal tampon sadece adet dönemi içerisinde kullanılmalı ve günlük akıntı için tercih edilmemelidir.



Tampon kullanımında merak edilenler

• Tampon kullanılırken idrara çıkmada herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. İdrar deliği ve adet kanının geldiği yerin farklı olduğu unutulmamalıdır. Tamponun vajinada herhangi bir baskı yaratması söz konusu değildir.



• Tampon kullanımı özellikle tatillerde kadınları kurtarması ile bilinir. Yılda bir kez çıkılan tatilin adet dönemine gelmesi her kadının kabusudur. Yüzme, dans ve zorlu spor aktivitelerinin tümünde gönül rahatlığı ile tampon kullanabilirsiniz.



• Adet dönemi dışında fizyolojik nedenlere bağlı hiçbir akıntıda tampon kullanımı önerilmemektedir.







• Özellikle sıcak havalarda uzun süreli tampon kullanımında Toksik Şok riski olduğu için kısa süreler içerisinde tamponunuzu sık sık değiştirmelisiniz.



• Adetinizin azalmaya başladığı son günlerde ve gece yatarken tampon kullanımından ziyade pet kullanımına yönelmeniz çok daha doğru bir seçim olacaktır.



• Adet süresince kadınların kabusu haline göre istenmeyen kötü kokuların ortadan kalkmasını sağlayan tampon bu yönden de kadınların gözdesi haline gelmiştir.



• Tampon kullandığınız zamanlarda duş dahi alabileceğinizi unutmamalısınız.



• Tampon varken asla cinsel ilişkide bulunamazsınız.



Tampon nasıl takılır?

Tampon her ne kadar birçok kadın için kurtarıcı olsa da hala tampon ile tanışmamış pek çok kadın var. Kullanamayacağını düşünen pek çok kadın tampon kullanımından uzak dursa da özellikle mecbur kalınan dönemlerde deneme isteği de gün yüzüne çıkıyor. Eğer tamponu ilk kez kullanacaksanız biraz gergin olmanız oldukça normal. Oysa bir kez kullandığınızda özel günlerinizin en vazgeçilmez ürünü olacağını da fark etmiş olacaksınız. Tampon takmaya başlamadan önce mutlaka hijyen kurallarına uyduğunuzdan emin olmalısınız. Ellerinizi iyice yıkadıktan sonra tamponu sarılı olduğu plastikten çıkartın. Eğer gerginlik sebebi ile kaslarınızı fazla oranda sıkarsanız tampon yerleştirmede sorun yaşamanız oldukça olası. O sebeple önce kendinizi derin nefesler alarak gevşetin. Tamponu takmadan önce vajina bölgenizin de temiz olmasına özen göstermelisiniz. Derin bir nefes eşliğinde gevşeyen kaslarınızdan faydalanarak tamponu kutuda gösterilen biçimde vajinaya yerleştirin ve ip kısmının dışarıda kaldığına emin olun. Tampon kutusunun içinde bulunan kullanma kılavuzu bu alanda size çok yardımcı olacaktır. Tamponu yerleştirirken hareketlerinizin nazik bir şekilde olmasına özen göstermelisiniz. Tamponu çıkartırken dışarıda kalan ipinden tutup çekmeniz gerekiyor. Birkaç saniye içerisinde tamponu dışarı çıkartmanız mümkün hale gelecek.



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