Tatil hasta etmesin!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Hijyenik koşullarda yapılmayan tatil yatağa düşürebilir...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, yazın tatile çıkacakların enfeksiyon hastalıklarına karşı dikkatli olması uyarısında bulundu.



Leblebicioğlu, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde, tatil yörelerinde enfeksiyonla karşılaşma riskinin daha fazla olduğunu söyledi. Leblebicioğlu, özellikle yurt dışı gezilerde koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.



Enfeksiyonların günümüzde çok kolay ve hızlı yayılabildiğine vurgu yapan Prof. Dr. Leblebicioğlu, "Yaz dönemlerinde solunum yolu enfeksiyonları, sıtma ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarla çok sık karşılaşıyoruz. Ayrıca, deniz ve havuzların kirliliği de hastalıklara zemin hazırlıyor" dedi.



Enfeksiyon hastalıklarının son yılların en önemli sorunu haline geldiğini anlatan Leblebicioğlu, ciddiye alınması gereken enfeksiyonlar için yeterli önlem alınmaması durumunda ölümle sonuçlanan vakalar yaşanabildiğini ifade etti.



Her fırsatta eller yıkanmalı

Leblebicioğlu, yaz aylarında tatile çıkacakların alması gereken önlemleri şöyle sıraladı:



"Gidilen yerde temiz su kullanmaya dikkat edilmelidir. Su tüketiminde kapalı şişe sular tercih edilmelidir. Sokakta veya açıkta satılan gıdalar, çiğ tüketilen, pişirilmemiş veya az pişirilmiş yiyecekler yenilmemelidir. Seyahat sırasında hayvanlarla temastan kaçınılmalı, nehir ve göllerde yüzülmemelidir. Her fırsatta eller yıkanmalıdır. Gidilecek yerin özellikleri, iklim koşulları, mevsim şartları, sık görülen hastalıklar, seyahatin amacı, süresi, konaklanacak yer gibi faktörlere göre alınacak önlemler farklılık göstermektedir. Bu özeliklerin

dikkate alınması önem taşımaktadır."



"Sağlık çantası" önerisi

Leblebicioğlu, bebekler, çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlarla gebelerin, tatilde daha fazla enfeksiyon riski taşıdıklarını ifade etti.



Leblebicioğlu, tatile çıkacaklara içerisinde antiseptikli solüsyon, su temizleme tableti veya damlaları, yara bandı, gazlı bez, elastik bandaj, sinek ve böcek kovucular, ağrı kesici malzemelerin bulunduğu bir sağlık çantası taşımaları tavsiyesinde bulundu. (AA)



