Elimizden düşmeyen cihazlar, boyun ve sırt sağlığımızı tehdit ediyor.

Çalışmalar, Türk insanının günde ortalama 70 kez cep telefonuna baktığını gösteriyor. Ancak elimizden düşmeyen bu cihazlar, boyun ve sırt sağlığımızı tehdit ediyor. Cep telefonu kullanırken sabit pozisyonda aşağı doğru bakmaktan veya konuşurken boynu bir yana eğmekten dolayı omurgaya binen yük artıyor. Saatlerce bu şekilde cep telefonu kullanan kişilerin, zamanla baş-boyun çevresinde artan ağrı ve kas spazmları nedeni ile günlük yaşamı etkilenmeye başlayabiliyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.