Pek çok kişi gibi sizin de batık tırnak probleminiz mi var? Peki tırnak batması durumunda neler yapılması gerektiğine hakim misiniz? Eğer henüz bu konuya yeteri kadar hakim değilseniz; detaylı bir içerik bekliyorsanız; işte tırnak batması ile ilgili merak ettiğiniz her şey bu yazıda!

Spor yaparken giyilen dar spor ayakkabılar, tırnakları rahatsız edecek derecede sivri burunlular, yanlış şekilde tırnak kesimi, çarpma sonucu oluşan tranvalar ve genetik faktörler tırnak batması nedenleri arasında yer alır. Hangi nedenle ortaya çıkarsa çıksın; acılı, sancılı ve insanın yaşam enerjisini düşüren, yaşam kalitesini azaltan, zorlayıcı bir durumdur ve pek çok batık tırnak vakası en kısa sürede ufak çapta da olsa tıbbi müdahale gerektirebilir. Zamanında müdahale edilmeyen batık tırnak vakalarının sonu ise cerrahi müdahaleye kadar uzanabilir. Batık tırnak ile ilgili şikayetinizi dost meclislerinde dile getirdiğinizde benzer hikayesi olan pek çok insanla karşılaşırsınız, herkesin mutlaka çeşitli yöntem önerileri olacaktır. Tüm söylenenleri kulak arkası edin demiyoruz ama yine de sizler, konuyu detaylı bir biçimde araştırmadan herhangi bir karara varmayın ve yazımızın tamamını okumadan harekete geçmeyin. Mutlaka alanında uzman bir doktordan yardım almanız gerektiğinizi de unutmayın.



Tırnak batması nedir?

Tırnak batması en yalın ifadesiyle; tırnağın tırnak yatağı içine doğru dönmesi sonucu oluşan; kızarıklık, ağrı, hassasiyet ve ilerleyen evrelerde akıntı ve granülasyon dokusu (yaraların içinde oluşan yuvarlak ete benzer dokular) oluşmasına neden olan bir sorundur. Pek çok insanda hafif belirtilerle başlayıp, ağrılı ve yürümede zorlanmaya kadar ilerleyen evrelere sahiptir. Bu konuda halk dilinde dolaşan efsanevi tedavi yöntemleri çoktur ancak sizlere tavsiyemiz tüm bu yöntemlere tevessül etmeden önce tıbbi yardım almanızdır.



Tırnak batması neden olur?

Batık tırnak vakasının pek çok farklı nedeni olabilir ancak en sık görülen nedenleri ise şöyle sıralamak mümkün; Tırnağın yanlış şekilde kesilmesi, sivri burunlu, dar, tırnağı rahatsız edecek yapıdaki ayakkabıların giyilmesi, dar ve tırnağı sıkabilecek sıkılıkta çorap giyilmesi, travma olarak adlandırılan ve ayağın tırnak kısmının sert bir biçimde çarpılması veya üzerine sert bir cismin düşmesi, mantar enfeksiyonları, yanlış şekilde uygulanan ve iyi şekilde dezenfekte edilmemiş aletlerle gerçekleştirilen pedikür uygulamaları ya da genetik açıdan yatkınlık tırnak batması hadisesiyle karşılaşmanıza neden olabilir.



Tırnak batması belirtileri nelerdir?

Tırnak batmasına ilişkin belirtiler aslında usulca değil, göstere göstere ortaya çıkar. Öncelikle tırnağın renk değişimi başlar, bu değişimin ardından tırnağın ilk çıkışında batma dolayısıyla hafif sızılar hissedilir. İşte tam da bu noktada bekletilmeden uzman doktor yardımıyla tırnak batması tedavisi yoluna gidilmesi halinde ameliyat (cerrahi müdahale) gerektirmeden tedavi gerçekleştirilebilir. Tırnak batması evde tedavi edilecek ise mutlaka bu konuda bir uzman yardımı almanızı tavsiye ediyoruz çünkü yanlış şekilde yapılacak müdahaleler riskler oluşturabilir. Tırnak batması için tavsiye edilen ve halk arasında batık kremi olarak isimlendirilen çeşitli kremleri eczane ve kozmetik ürün dükkanlarından bulmak mümkündür ancak şunu özellikle belirtmeliyiz ki, bu türden kremler kesinlikle ilaç değildir. Batık tırnağa herhangi bir uygulamada bulunmadan önce mutlaka uzman bir doktora hasta olan tırnağınızı göstermeden kullanmamanızı öneririz. Batık kremi tabiri dışında ayak bakımında kullanılan çeşitli doğal içeriğe sahip kremler ile tırnak batması yaşanmadan önce önleyici tedbirler alabilirsiniz. Batık tırnak vakasıyla karşılaşmamanız için öncelikle ayağın ıslak bırakılmaması, pamuklu çoraplar tercih edilmesi, tırnakların düzenli ve düzgün şekilde kesilmesi, darbelere karşı korunması, dar ve sivri burunlu ayakkabıların uzun süre giyilmemesi, konusunda hassasiyet göstermenizi tavsiye ediyoruz.



Tırnak batması ameliyatı nasıl olur?

Bu tedavide en son başvurulacak yöntemin ameliyat olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu karara elbette siz ve çevrenizdeki insanların yorumları değil konunun uzmanı doktorlar karar verecektir. Tırnak batığı ile ilgili sorun yaşıyorsanız mutlaka öncelikle uzman bir doktora başvurarak batığınızın hangi aşamada olduğunu öğrenmelisiniz. Ameliyat kararı alan doktor; duruma göre tırnağın deriye batan bölümünün köke kadar olan kısmını tırnak dokusu ile birlikte cerrahi müdahale ile çıkartılması şeklinde gerçekleştirebilir. Tırnağın bir bölümü değil de tamamının alınması durumunda ise tırnak yatağına da yapılacak müdahalelerle operasyon sonlandırılır. Tırnak batması ameliyatına alternatif olarak sunulan tırnak teli tedavisi gibi yöntemler de bulunmaktadır. Ancak bu yöntemin uygulanması işlemini de mutlaka doktor eşliğinde gerçekleştirilmesini talep etmenizi öneririz.



Tırnak batması ameliyatı sonrası hemen iyileşme olur mu?

Gerçekleşen tırnak batması ameliyatı sonrasında iyileşme belirli bir süre alacaktır. Bu süre gerçekleştirilen ameliyata göre değişiklik gösterir ancak tırnağın tamamı alındıysa tırnağın yeniden uzaması ve iyileşmesi 2-3 ayı alabilir. Ameliyat sonrasında iyileşmenin daha hızlı olmasını istiyorsanız, ameliyatlı bölgenin temiz tutulması ve enfekte olmaması için ciddi bir gayret sarf etmelisiniz. Sık sık çorap değiştirmek, naylon çoraplar yerine pamuklu çoraplar tercih etmek, kesinlikle ameliyatlı bölgenin sıkışmasına ya da darbe almasına izin vermemek gibi konularda hassas davranmanız gerekecektir.