Tüp mide, prosedürü diğer cerrahi prosedürlerden önce ilk denenecek cerrahi yöntemdir. Cerrah, bir zımbalama aleti kullanarak küçük bir "karın" oluşturur; midenin geri kalanı çıkarılır.

Bu prosedür, kısmen, bağırsakları atlamaksızın yenilebilecek ve dolayısıyla emilen gıda miktarını (dolayısıyla kalorileri) kısıtlayarak kilo vermeyi sağlar. Metabolik sendrom parametrelerindeki kilo kaybı ve düzelme, midenin rezeksiyonu ve ardından nörohormonal değişikliklerle bağlantılıdır. Gastrik bypass öncesinde sleeve gastrektomi ilk adım olarak kullanılıyorsa, ikinci adımda cerrah ince bağırsağın bir bölümünü direkt olarak midenin kesesine bağlar ve böylece gıdanın ince bağırsağın bir bölümünü atlaması sağlanır. Tüp mide, obez ve ağır obez hastaların mideyi orijinal boyutunun yaklaşık yüzde 15'i kadar azaltarak kilo vermelerine yardımcı olan, bariatrik ameliyatın kısıtlayıcı bir şeklidir.



Tüp mide, obezite hastalarının kilo vermesine yardımcı olan güvenli, etkili bir ameliyattır. Hastalar gastrik bypass öncesinde tek bir ameliyat veya birinci aşamada sleeve gastrektomi uygulanabilir.



Kol gastrektomisi midenin çoğunu çıkararak yiyebileceğiniz miktarı sınırlar.



Prosedür sırasında cerrah:

• Uzun, ince bir kılıf oluşturmak için midesini dikey uzunluğunda böler.

• Midenin geri kalanını yaklaşık yüzde 80 oranında kaldırır.

Tüp mide, kilo vermeye yardımcı olur, çünkü:

• Karın kısmı, kısıtlı miktarda gıdaya izin verir.

• Karnın çoğunun atılması, iştahınızı bastırmak, kan şekerinizi kontrol altına almak ve dolgunlaştırmak için bağırsak hormonlarında değişikliğe neden olur.



Tüp Mide Avantajları Nedir?

Tüp mide avantajları şunları içerir:

• Aşırı vücut ağırlığının yüzde 50'sinden fazlasının ortalama kilo kaybı ve gastrik bypass sonuçlarına benzer şekilde yüzde 50'den fazla kilo kaybı idame ettirmesi

• Midenin sinirleri ve çıkış valfı (pilor) değişmediğinden mide fonksiyonunu korur

• Yediğiniz besinler normal sindirim yolunu izlediğinden, vitamin ve mineral eksikliklerinin gelişme riski azdır



Tüp mide ameliyatından sonra

Herhangi bir bariatrik cerrahi prosedürüyle, diyet alışkanlıklarınızı değiştirmeniz çok önemlidir. Prosedürden sonra ameliyat öncesi kadar yemek yiyemezsiniz. Gerekli vitamin ve besin maddelerini almanız için akıllı yiyecek tercihleri yapmanız gerekecek. Erken diyet değişikliği, uzun vadede değişiklikleri sürdürmenize yardımcı olacaktır. Takip ziyaretlerinize bağlı kalmak, uzun vadeli başarı için de gereklidir. Cerrahınızı bir hafta, bir ay, üç ay, altı ay, bir yıl ve daha sonra ameliyatınızdan sonra yılda bir kez görmeniz önerilir. Bu randevular, ameliyatınızdan sonra iyi ilerlemenizi sağlamak için kritik öneme sahiptir. Herhangi bir cerrahide olduğu gibi, kan pıhtıları, kanama ve enfeksiyon veya bitişik organlarda hasar gibi doğasında potansiyel riskler vardır.



Tüp mide ameliyatı nasıl uygulanır?

Günümüzde yapılan kilo kaybı ameliyatlarının çoğunluğu minimal invaziv bir laparoskopik teknik kullanmaktadır. Yani ameliyatlar daha kolay ve kısa sürede, kapalı yöntemle yapılmaktadır. Tüm prosedür, karnınızdaki küçük bir kesi ile yapılır. Çoğu cerrah bu yöntemi tercih eder çünkü açık cerrahi prosedürlere göre hastanede kalış süreleri kısalır, daha çabuk iyileşir, daha küçük izler ve ağrı azalır.



Laparoskopik yöntemle uygulanan tüp mide ameliyatının avantajları nedir?

Prosedür, geleneksel açık cerrahide olduğu gibi aynı prosedürlerin çoğunu yerine getirmesini sağlar. Laparoskopik cerrahinin avantajları şunları içerir:

• Daha az ağrı ve ağrı kesici ilaç ihtiyacının azalması

• Daha az yara enfeksiyonu riski

• Daha hızlı kurtarma ve günlük etkinliklere dönme

• Hastanede kalış süreleri kısalır



Daha kısa hastane kalış süresi, daha hızlı toparlanma

Tüp mide prosedürlerinin çoğu, minimal cerrahi girişimlerden daha küçük iz ve daha az ağrı ile sonuçlanan, minimal invaziv laparoskopik bir teknik kullanılarak yapılır.



Daha iyi yaşam kalitesi

Laparoskopik bariatrik ve metabolik cerrahi hastalarının klinik çalışmaları prosedürden sonra daha iyi hissettiklerini ve rekreasyonel ve fiziksel aktivitelere daha fazla vakit harcadıklarını tespit ettiler. Ayrıca, geliştirilmiş üretkenlik ve ekonomik fırsatlardan yararlandılar ve cerrahiden önce olduğundan daha fazla kendine güvenlerini elde ettiler.



Kaynak: http://www.drerolvural.com/tup-mide-ameliyati/





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