Yazla birlikte hastalık riski artıyor

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Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, yaz aylarında pek çok hastalığın insan sağlığını tehdit ettiğini söylüyor.

Gümürdülü, "Yaz ayları amip hastalığının en çok görüldüğü dönemdir. Sebzeler, meyveler, sular çok çabuk kirlenebiliyorlar. Özellikle yeşillikler çok iyi yıkanmadığı zaman amip kistleriyle muhatap olup insana bulaşabiliyorlar. İçme suları ile de bu mümkün. İçme suları ile bulaşan amip daha ağır seyretmektedir. Bu konuda tedbir almak gerek. Temizliğinden emin olmadıkları suları içmemeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Mümkünse damacana ve şişe suyu içmeliler. Temizliğinden emin olmadıkları yeşillikleri yememeleri gerekiyor. Ellerimizi defalarca yıkamamız gerekiyor." diyor.

SU TÜKETİMİNİN DİKKATSİZLİĞİ HEMOROİDE NEDEN OLUYOR

Su tüketimi ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Gümürdülü, günde en az 2-3 litre su içilmesi gerektiğini vurguluyor. Gümürdülü, ?"Su tüketimi ile birlikte tansiyonumuz yoksa tuzu yeterli oranda almalıyız. Su ile tuz kaybederiz, yeterli almazsak vücut su tutmaya başlar, su tutarken de kabız oluruz. Kabızlık da hemoroidi arttırır. Hemoroid toplumumuzda doktora gitmeye utanılan bir hastalık ama önlem alınmaz ise tedavisi ameliyat ile sonuçlanır" diyerek, uyarıyor.

(CİHAN)