Sağlıklı beslenerek üç günde hem arınmak hem de aç kalmadan kilo vermek ister misiniz? Katkısız, kaliteli ve doyurucu malzemelerle hazırlanan sıvı detoks yöntemleri, yeni alternatif beslenme tarzı olarak çığ gibi büyüyor.

GÜNÜMÜZÜN YAŞAM KOŞULLARI VE YANLIŞ BESLENME ALIŞKANLIKLARI İNSÜLİN DİRENCİ, hipoglisemi, besin intoleransları ve kolesterol problemiyle sıkça karşılaşmamıza yol açıyor. Artık hepimiz çok iyi biliyoruz ki doğru beslenme, hastalıklara yakalanmamak için elimizdeki en önemli silah. Alzheimer, kanser ve depresyonun önlenmesinde doğru beslenmenin büyük katkısı var. Detoksa yepyeni bir bakış açısı sunan MFB Power Souping, hiç katkısız üç günlük bir detoks programı. Glutensiz, laktozsuz, vegan, yüksek proteinli ve düşük glisemik indeksli yiyeceklerle hazırlanıyor.



KAN ŞEKERİNİ DENGEDE TUTUYOR

Journal of Nutrition’da yayınlanan araştırmaya göre katı ve sıvıların bir arada bulunduğu lifli yiyecekler vücudun leptin, glokagon ve peptid gibi tokluk hormonları salgılamasını tetikliyor. Bu da diğer sıvı detokslarda oluşabilen genel halsizlik şikayetlerinin Power Souping’de yaşanmamasını sağlıyor. Bu programda sunulan çorba düşük glisemik indeksli. Gün içinde kan şekeri seviyenizi dengede tutuyor, ani düşüş ve yükselişten koruyor. İçinde bulunan baklagiller, kuruyemişler sayesinde yüksek oranda bitkisel protein içeriyor. Sağlıklı yağlara sahip. Avokado, badem, kaju, tahin, keten tohumu, chia tohumu gibi omega 3 yağ asitleri açısından çok zengin besinlerle dolu. Zeytinyağının yanında Hindistan cevizi ve avokado yağı kullanılıyor. Şifalı kökler, baharatlar ve otlar; zerdeçal, biber, sarımsak, zencefil bol bol kullanılıyor.



BİR ŞİŞEYE SIĞIYOR

İhtiyacınız olan her öğün bir şişede sunuluyor. Her şişenin besin değeri tam bir öğün. Öğünün protein, lif, antioksidan, sağlıklı yağ ve kalori içerikleri özenle hazırlanıyor. Sağlıklı yemek sektöründe öncü ve yenilikçi yaklaşımıyla sekiz yıldır kaliteli hizmet sunan MFB, yıllar içerisinde en çok beğenilen yiyeceklerini mfbfood.com’da topluyor. mfbfood.com’dan satın alacağınız MFB Power Souping paketi ise ücretsiz olarak adresinize teslim ediliyor.







FARKLI PROGRAM

Power souping programı iki farklı kalori grubu için hazırlanıyor. Birincisi günde 900 kilokalorilik, 1 shake ve 3 çorbadan oluşuyor. İkincisi ise günde 1200 kilokalorilik; 1 shake ve 4 çorbadan oluşuyor. Bir yandan toksinleri atarken diğer yandan size iyi gelecek besinlerin tümünü bir defada vücudunuza alıyorsunuz. MFB bu sistemi günde 900 ile 1200 kalorilik iki farklı sunum ile üretiyor ve üç gün yapılmasını öneriyor. mfbfood.com’da ayrıca MFB diyet programında kullanılan birbirinden lezzetli, düşük yağlı ve düşük kalorili köfteler, dürümler, kek ve muffin’ler var.