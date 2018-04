Yolculukta şekerli besinler tüketmeyin!

Uzmanlar, 'yolculukta şekerli besinler tüketmekten kaçının' uyarısında bulundu.

Diyetisyen Serkan Tutar, yola çıkmadan önce tüketilen yanlış besinlerin kan şekerinin dengesizliği, mide krampları, barsak rahatsızlıkları ve yol ishaline neden olabileceğini söyledi. Tutar, "Yola çıkmadan önce şekerli besinler yerine daha çok tuzlu besinleri tercih etmelisiniz. Çok yağlı besinleri (kızartma gibi) tüketmekten kesinlikle kaçınmalısınız, çünkü bu tür besinler mide bulantılarına ve kusmalara neden olabilmektedir." dedi.



Diyetisyen Serkan Tutar, rahat bir yolculuk geçirmek isteyenlerin bazı beslenme önerilerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Kuru baklagillerin diyabet hastalarını yol boyunca sindirim açısından rahatsız edebileceğini belirten Tutar, "En kaliteli protein kaynağı olan yumurta, yola çıkmadan iki-üç saat önce haşlanmış olarak tüketilmesi kısa zamanda acıkmayı önlemede yardımcı olacaktır. Ayrıca kan şekeri dengesini sağladığı için şeker düşmesine bağlı olarak terleme, titreme gibi sıkıntılar yaşanmaz. Yola çıkmadan hemen önce veya yolda tüketilen yumurtanın rahatsız edebileceği unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.



Şeker hastaları için en iyi çözümün yolda tüketebileceği besinleri evde hazırlaması olduğunu söyleyen Tutar, "Protein içeriği yüksek peynirli, tavuklu veya ton balıklı sandviçler hazırlanabilir. Ekmeğin kan şekeri dengesini sağlaması ve daha uzun süre tok tutması için çavdar veya buğday olmasına dikkat edilmelidir. Eğer sindirim zorluğu yaşamıyorsanız ve tüketiminden hoşlanıyorsanız süt içebilirsiniz. Sütün şeker hastaları için kan şekeri dengeleyici özelliği vardır." diye konuştu.



Meyve içerisinde bulunan meyve şekeri (früktoz) nedeni ile şeker hastalarının meyveyi tek başına tüketmesinin sakıncalı olduğunu vurgulayan Tutar, şöyle devam etti: "Eğer meyve tüketiminden hoşlanıyorsanız ve yolda tüketmek istiyorsanız hazırlamış olduğunuz meyve sepetinin yanına yoğurt almayı da ihmal etmemelisiniz. Yoğurt meyve ile birlikte tüketildiğine hem kan şekerini daha dengeli tutacaktır hem de sizi daha uzun süre tok tutacaktır."



Molada ise potansiyel riskli besinler diye adlandırılan et, tavuk gibi besinleri tüketirken dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Tutar, şunları kaydetti: "Genel olarak bu tür yerler müşterilerini bir kez görmesi nedeni ile hijyene fazla dikkat etmemektedir. Bu durumda, besin zehirlenmeleri gerçekleşebilir ve yolculuk sizin için çekilmez bir hal alır. Eğer her zaman tüketim gerçekleştirdiğiniz ve çok güvendiğiniz bir yer ise protein içeriği yüksek olan kırmızı et, tavuk, köfte gibi besinleri tüketebilirsiniz."



Mola anında seçilen her besine fazlası ile dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Tutar, "Özellikle kapalı olan ve son kullanma tarihi geçmemiş besinleri tüketmeniz gerekmektedir. Protein içeriği yüksek ve şeker hastaları için uygun bir içecek olan ayranı tüketirken açık olan yerine kapalı olanı tercih etmelisiniz. Potansiyel riskli bir besin olan ayran eğer gereken özen gösterilmeden hazırlanmış ve uygun koşullarda saklanmamış ise besin zehirlenmelerine bile neden olabilmektedir." dedi.



